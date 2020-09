Acoso callejero podrá ser delito

Ciudad Juárez— Luego de que el Gobierno municipal estableció como falta administrativa el acoso callejero, legisladores estatales y activistas por la lucha de género, consideraron la medida como un avance positivo para disuadir este tipo de violencia hacia la mujer.

“Me parece que es un paso en la dirección correcta, para que en la ciudad haya civilidad, la violencia contra las mujeres tiene diversos niveles y el acoso es uno de ellos y si se sanciona puede inhibirse”, consideró el diputado local por Morena, Benjamín Carrera Chávez, secretario de la comisión de feminicidio en el Congreso estatal.

A pesar de que el Código Penal del Estado contempla el delito de hostigamiento, el vicepresidente del colegiado estatal, Omar Bazán Flores, consideró que debe adecuarse desde la legislación cualquier medida que fortalezca la no violencia hacia el género y urgió a que los gobiernos locales tengan programas de cultura de género más robustos para erradicar en Chihuahua este tipo de actitudes hacia las mujeres.

“Revisaremos desde el Congreso el marco jurídico para fortalecer, en su caso, medidas más severas a la protección de las mujeres de Chihuahua y erradicar subculturas que sin duda han deformado los derechos de una igualdad plena”, adelantó el legislador.

El sábado el secretario de Seguridad Pública Municipal, Raúl Ávila, explicó que la falta se podrá acreditar con el señalamiento directo de la persona ofendida o de algún testigo presencial del hecho y aseguró que con este sistema se trata de agilizar los procesos.

En ese punto coincidió Imelda Marrufo Nava, coordinadora de la Red Mesa de Mujeres e integrante del Consejo de Inmujeres, quien reconoció que la modificación al Reglamento de Justicia Cívica y Buen Gobierno del Municipio de Juárez, que derogó el Bando de Policía y Buen Gobierno, los procesos del señalamiento de este tipo de faltas puede acelerarse.

“Muchas mujeres desisten a la hora de denunciar el acoso o incluso el hostigamiento que sufren ante la instancia investigadora debido a que implica horarios, gastos y otras cuestiones. La modificación a nivel municipal suma al proceso y lo hace más fácil de denunciar”, consideró.

“Lo que yo veo es un primer paso para que el Gobierno municipal asuma la responsabilidad para prevenir este tipo de violencia, puedo decir que me parece es un mensaje importante que desde el ámbito municipal no se permitirá y que haya un rechazo, es un paso importante en términos de dar un mensaje de no permisibilidad”, comentó.

La modificación contempla una sanción que puede ser de cuatro hasta 36 horas de trabajo comunitario, arresto o multa económica. Otro cambio que se aprobó con el nuevo reglamento es que ahora la persona acusada de cometer una falta será presentada ante una especie de tribunal administrativo.

