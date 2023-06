Acortar ciclo escolar generará sanciones

Ciudad Juárez.- Las escuelas de educación básica en la ciudad no pueden acortar el ciclo escolar, que oficialmente termina el 12 de julio y los directivos que lo hagan serán sancionados, advirtió el subsecretario de Educación y Deporte en la Zona Norte, Maurilio Fuentes Estrada.

Dijo que, de lo único que se dio autorización por parte de la SEyD es de acortar el horario en las escuelas que tuvieran falta de agua o de energía eléctrica y que se vieran afectadas por el calor, pero esto tiene que ser en base a un oficio entregado a la dependencia.

PUBLICIDAD

“No pueden tomar medidas de suspender las clases, ahorita llegó una notificación de una escuela técnica que quería ya desde ahorita suspender las clases y no se puede hacer eso, el oficio iba muy bien redactado que la idea es que, en escuelas donde hubiera mucho problema de agua o electricidad pudieran acortar el horario pero no decir ‘ya nos vamos’, no, eso no”, mencionó el funcionario.

Además de que al enviar oficio, deben esperar a que se les autorice, detalló.

Indicó que hasta ayer sólo contaba con el dato de 80 oficios de cambios de horario en escuelas estatales, pero el 80 por ciento de las escuelas en Juárez son federales y aún no se contaba con el dato de cuántas optaron por acortar el horario.

Dijo que tal y como lo indicó la titular de la SEyD, Sandra Gutiérrez Fierro, en un comunicado: “El clima extremo que caracteriza a gran parte de la entidad se ha acentuado en un período de calor atípico que puede poner en riesgo al estudiante de los centros escolares de educación básica, la disponibilidad para soportar los sistemas de enfriamiento en las escuelas en las actuales condiciones climáticas, son dos factores que hacen difícil el cumplimiento de los horarios y períodos escolares establecidos”.

Dijo que en atención al interés superior de la infancia, se comunicó a los directores y supervisores de las escuelas de educación básica que, de acuerdo con el contexto de cada plantel, tomen las medidas pertinentes para salvaguardar la salud e integridad del alumnado, por lo cual pueden hacer las adecuaciones al cronograma de fin de ciclo y a los horarios y formas de enseñanza a partir del próximo lunes 26 de junio y hasta el día 12 de julio, fecha en que culminan las actividades con los estudiantes.

Fuentes Estrada dijo que mientras concluyen los exámenes, ya se acordó con la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) acudir a las escuelas que tienen baja presión para llenar con pipas los tanques de almacenamiento, en el caso de las que los tienen.