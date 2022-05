Acompañan casos de excepciones al Título 42

Ciudad Juárez.— En coordinación con organizaciones y actores humanitarios, el Centro de Atención Integral para Migrantes (CAIM) del Consejo Estatal de Población (Coespo) acompaña casos de excepciones al Título 42 de migrantes que buscan asilo en Estados Unidos. Pero no existe una lista de espera, aseguró.

“La frontera está cerrada y Estados Unidos no está procesando nuevas solicitudes de asilo o protección. Lo que sabemos es que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en ingés) ha podido recibir algunos casos de excepción a Título 42”, le explicó ayer la dependencia a los migrantes que acudieron a sus oficinas.

El Título 42 es una orden de salud pública de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) impulsada por el expresidente Donald Trump, a través de la cual desde el 20 de marzo de 2020 CBP ha expulsado de manera exprés a más de un millón 833 mil 824 personas, con el argumento de que representan un riesgo para la propagación del Covid-19 entre su población.

Aunque en enero de 2021 culminó el Gobierno republicano y tomó posesión el demócrata Joe Biden, la medida sanitaria continuó, por lo que a través del Sector El Paso suman ya más de 263 mil 736 expulsiones de personas sin la posibilidad de solicitar asilo.

Sin embargo, existen excepciones al Título 42, cuyos casos han sido acompañados por organizaciones de abogados a quienes se les ha permitido el acceso en el vecino país para que sean revisados sus casos.

“El Gobierno de Estados Unidos es el único quien decide a quién otorga asilo o protección en aquel país. En ningún momento el Gobierno mexicano decide sobre quiénes pueden ser susceptibles de protección o asilo en Estados Unidos, y, por ende, nuestra oficina estatal no toma tales decisiones”, explicó el coordinador del Coespo ayer a los cientos de migrantes que buscaban enlistarse en sus oficinas.

El pasado 1 de abril, los CDC informaron que, en acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), se tomó la decisión de suspender la vigencia del Título 42 a partir del próximo 23 de mayo, por lo que todas las personas migrantes detenidas deberán ser procesadas bajo el Título 8, lo que significa que serán sometidas a un proceso migratorio.

Sin embargo, el pasado 27 de abril el juez federal de Louisiana, Robert Summerhays, determinó que el Gobierno de Biden debía suspender durante 14 días sus preparativos para levantar la norma migratoria. Programó una audiencia el próximo 13 de mayo para escuchar los argumentos sobre la suspensión o continuidad del Título 42.

Mientras tanto, Coespo “toma razón de los casos referidos por las organizaciones y actores humanitarios con el fin de brindar atención y servicios integrales en México, y acompañar casos excepcionales, y sólo de manera extraordinaria, de personas elegibles o admitidas por un puerto de entrada regular autorizado”, se explicó.

Los migrantes cuyos casos pueden ser “excepciones al Título 42” son acompañados hasta los límites de la frontera y entregados a los agentes de CBP, quienes después de revisar los nombres de las personas los trasladan hasta sus oficinas.

Uno de esos casos ha sido el de Fátima, una migrante indígena centroamericana que llegó a Ciudad Juárez el 1 de mayo de 2021 tras haber sobrevivido a un intento de feminicidio por parte de su exmarido.

Cuando cruzó la frontera, la mujer de entonces 22 años de edad, proveniente de Huehuetenango, Guatemala, sólo hablaba qánjob’al, una lengua mayense, por lo que al ser devuelta a Ciudad Juárez fue entrevistada por una organización de abogados que buscaba ayudarla, pero el idioma se convirtió en su principal barrera.

“Cuando me preguntaron si venía por violencia yo me quedé callada, no supe qué decir, porque no hablaba el español y no entendí lo que me preguntaban; sólo sabía pedir comida”, narró hace unos días a El Diario, entre lágrimas y con su hija de un año y medio en los brazos.

Después de permanecer un año refugiada en esta frontera, donde todavía recibía amenazas de su exmarido, quien después de atacarla con un arma blanca en el cuello y las piernas le enviaba mensajes diciéndole que la iba a encontrar para quitarle a su hija, el caso de Fátima fue considerado como posible excepción al Título 42, por lo que pudo cruzar la frontera.

A 16 días del esperado fin del Título 42, la autoridad estatal le informó ayer a los migrantes que esperan en Ciudad Juárez que “desde Coespo y CAIM, así como las organizaciones que han sido aliadas estratégicas, seguimos brindando acompañamiento y servicios para personas en situación de movilidad humana”.