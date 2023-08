Acompañan a mamás en su duelo

Ciudad Juárez.- El duelo por el fallecimiento de un bebé durante el período del embarazo, al nacer o después de que la madre dio a luz, es poco tratado de manera emocional por parte de los padres o familiares, pero con el tiempo puede generar problemas psicológicos si no hay un acompañamiento, dijo Paola Benítez, psicóloga y directora del Grupo de Apoyo Mi Angelito Estrella (GAMAE) A.C.

La responsable de la asociación comentó que desde 2015 trabajan con grupos de apoyo en donde se les brindan primeros auxilios psicológicos y terapias de contención, además de incidir en políticas públicas para que el Sector Salud mejore el servicio obstétrico para las madres que pasan por este tipo pérdidas.

Desde hace ocho años, GAMAE trabaja específicamente en estos temas, y el año pasado se constituyó como una organización, mencionó la directora.

“Es importante hacer conciencia de que se vive un duelo de un ser querido, de alguien con quien se hizo un vínculo; en este caso, con mayor razón porque hay una ilusión de que se tendría un hijo, aunque sean las primeras semanas es un hijo, y que de repente pase genera un conflicto. Finalmente es un duelo, y es importante que se trabaje para que se evite un trastorno mental a largo plazo, como el estrés postraumático en el nuevo embarazo, ansiedad, el miedo constante, o para que también no afecte de manera física”, dijo la psicóloga.

Actualmente, la asociación no tiene un lugar fijo, pero brinda apoyo psicológico y jurídico en línea, sin embrago, están a la espera de que Desarrollo Integral de la Familia (DIF) les indique el espacio en donde prestarán sus servicios, mencionó la directora.

La asociación presentó una iniciativa que ya fue aprobada por la Comisión de Salud en Chihuahua, y que va al Pleno del Congreso para que se vote en septiembre, en la cual solicitaron que se hagan reformas a la ley, en las que se integre la capacitación al personal de Salud en este tema, dijo la entrevistada.

Además de que se generen protocolos para la atención a las madres que estén pasando por el duelo, en las que se incluya la atención integral en una sala apartada de las que sí lograron llegar bien al término del embarazo. También se busca que se integre la revisión de las incapacidades para los padres durante el proceso de duelo, agregó Benítez.

“No les validan el duelo, nadie les dice que necesitan tomar acompañamiento… les invalidan la existencia de sus hijos; la otra porque no saben cómo afrontar el tema, la mayoría les dice que ya lo superen, porque si lo recuerdan les va a doler más, no se animan a tomar terapia porque tienen miedo de hablar del tema, porque tampoco saben que hay grupos en donde pueden hablarlo sin ser juzgadas, o sin pedirles que no lloren o no sientan”, expuso Benítez.

Explicó que en el 2020 lograron que en el Cabildo se aprobara el 15 de octubre como el Día de Concientización sobre la Muerte Gestacional, Perinatal y Neonatal, y en Chihuahua también se estableció la conmemoración el año pasado.

Para recabar fondos con los que se realizarán actividades el 15 de octubre, la asociación organizó la Noche de Comedia con Causa, el próximo 30 de agosto en el Habaneros Bensa, a las 8:30 de la noche.

El donativo es de 100 pesos y podrá hacerlo también en dólares. Para más información puede visitar la página oficial de Facebook GAMAE, o comunicarse al teléfono (656) 322-4247.

vdominguez@redaccion.diario.com.mx