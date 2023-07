Acogen a enfermos mentales abandonados en Casa de Refugio

Ciudad Juárez.- La falta de recursos económicos, de tiempo y el miedo a cuidarlos son los motivos más comunes por los que familiares prefieren dejar a los pacientes mentales en la Casa de Refugio y Asistencia para Enfermos Mentales (CRAEM), dijo Patricia Mauricio, directora del lugar.

Son alrededor de 100 personas que atienden por esquizofrenia, bipolaridad y epilepsia, y de esa cantidad, el 90 por ciento de los inquilinos se encuentran por esquizofrenia como consecuencia del consumo de barbitúricos, detalló la directora.

CRAEM, o también conocida como Signos de Amor, A. C., se ubica en la calle Zihuatanejo de la colonia Hermenegildo Galeana, al poniente de la ciudad.

“Algunos los trae la familia, otros son abandonados aquí, vienen y los dejan y ya se olvidan de ellos; tenemos aproximadamente quince que son completamente abandonados, no tienen a nadie de familia”, dijo la directora.

Los pacientes son tratados de manera integral, por lo que se les proporciona alimentos, apoyo espiritual, y son llevados por sus familiares para su atención al Hospital Psiquiátrico Civil Libertad, o deben ser tratados por un psiquiatra para que les proporcione el tratamiento que necesiten.

Para ingresar a las instalaciones del CRAEM, los familiares deben presentar un diagnóstico y su tratamiento como parte del compromiso, y pagar una cuota simbólica, mencionó Patricia Mauricio.

“En ocasiones están muy agresivos, normalmente, los pacientes están descontrolados porque no se pasan el medicamento, dicen que se lo toman, pero lo escupen, entonces, aquí los hacemos que se los tomen, porque si no lo hacen se ponen agresivos, por eso los traen; hay otros que no tienen quién los cuide en la casa, o no se hacen responsables de ellos”, expuso la directora del lugar.

El paciente más joven tiene alrededor de 19 años y los de mayor edad son de 74 años; a algunos de ellos los abandonaron desde niños, contó Patricia Mauricio.

El refugio se sostiene con el apoyo de donativos económicos de particulares de Juárez y El Paso, por algunas fundaciones y por los donativos en especie de la comunidad, dijo la entrevistada.

A pesar de que los inquilinos tienen una atención integral, necesitan el apoyo de la ciudadanía para obtener un abanico grande industrial que instalarían en el patio, en donde pasan la mayor parte del tiempo; además, requieren de ropa, especialmente shorts, artículos de limpieza, bebidas de sabores y alimentos no perecederos o preparados, comentó la directora.

Para más información pude comunicarse al teléfono (656) 797-8980.

