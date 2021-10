Aclaran ‘error’ en horario de bares y salones de eventos

Ciudad Juárez— Los salones de eventos sociales regresarán por primera vez a su horario habitual tras 19 meses de pandemia, luego de que Gobierno del Estado realizara un reajuste a los tiempos de operación de estos giros, así como de bares y centros nocturnos.

A través de una fe de erratas anexada en el Periódico Oficial del Estado del 20 de octubre, los horarios para la operación de bares, cantinas, centros nocturnos, casinos y salones de eventos fueron ampliados de las 12:00 a.m. a las 02:00 a.m., lo anterior debido a un “error” en la publicación del pasado sábado 16 de octubre, donde se detallaban las restricciones para las actividades económicas con motivo del regreso al semáforo amarillo.

“Hubo un error en la publicación del sábado, donde venía establecido que el cierre era a la media noche y se hizo esa corrección, entendiendo que los aforos se reducen al 50%, con fecha de vigencia desde el día de la publicación hasta el 31 de octubre. Es prácticamente el horario habitual que viene en sus licencias”, comentó Eloy García Tarín, director general de Gobierno.

El funcionario destacó que a finales de este mismo mes las autoridades de salud realizarán una nueva revisión de los indicadores de contagios y hospitalizaciones por Covid-19 para determinar si se continúa con el mismo esquema o es posible realizar algún reajuste.

Medida les favorece

Aunque centros nocturnos, bares y cantinas regresaron a su horario habitual desde el pasado 3 de julio, los salones de eventos seguían operando hasta la medianoche, aun después de la transición a semáforo verde a inicios de septiembre del presente año.

Respecto al cambio de horario, Israel Iracheta, integrante del grupo Salones Unidos de Juárez, indicó que la decisión de ampliar el tiempo de operación de estos establecimientos refleja “una disposición del Gobierno”, por lo que aseguró que está en manos de los dueños de estos locales y de los clientes cuidar las medidas de seguridad para que el problema no pase a mayores.

“Reconocemos esa disposición de las autoridades, nos toca invitar a los asistentes a estos eventos a crear conciencia. Esta es la primera vez que regresamos a nuestro horario habitual, para nosotros es de mucha mejora porque el cliente está acostumbrado a ese horario, con el anterior batallamos mucho porque no es lo que la gente busca”, comentó.

A pesar de que los eventos en jardines, salones y granjas pueden terminar hasta las 2:00 a.m., respetando las medidas sanitarias y un aforo no mayor a las 300 personas desde este fin de semana, han sido pocos los clientes que han solicitado el cambio de horario, debido a la premura del tiempo.

“El 90% ya no hace cambios porque son eventos formales, donde se entregan invitaciones y se programa todo el itinerario, en verdad son muy pocos los clientes que solicitan un ajuste; en mi caso particular, no tenemos ninguna petición”, agregó.

