Acercan el arte

La guitarra es el instrumento que Jesús Orlando Vázquez, de 26 años, ha tocado desde hace siete años; las notas que interpreta las aprendió en el Centro Municipal de las Artes (CMA) gracias a una beca que obtuvo por dos semestres y que le ha permitido colaborar en otros proyectos.

Jesús nació con hipoxia neonatal (falta de oxígeno), condición que ha tomado con humor y a pesar de que se desplaza apoyado de un bastón, cuando inician sus ensayos lo suelta para deslizar sus manos en las cuerdas.

“Yo tomo todo con humor, con humor negro, yo intento verlo no desde un punto de vista positivo, ni de un punto de vista negativo, sino que estoy en medio; soy realista, esto me tocó. No te hace ni mejor ni peor persona”, manifestó Jesús.

Él tuvo la oportunidad de estudiar la preparatoria y programación gracias a los dos semestres que se le proporcionó una beca en el CMA, con la ayuda de su familia y con el trabajo que desempeñaba como diseñador de páginas web.

“Fue un gusto que adquirí con el tiempo, que me llevó a escuchar otro tipo de música que hay en este país, como clásico, música más contemporánea o de géneros fuera de la banda y reguetón, entonces estudié esto”, platicó Jesús.

Comentó que ya concluyó su carrera técnica, en la cual también estudió voz, y actualmente se encuentra afinando detalles para participar en la presentación para final de curso.

El CMA inició su funcionamiento en el año 2000 con carreras técnicas de teatro, danza, artes plásticas y música, que están incorporadas y reconocidas por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), informó Miguel Ángel Mendoza, director del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (Ipacult).





Cumplen función social

Actualmente, se tienen inscritos 140 alumnos, de esa cantidad el 85 por ciento provienen del poniente de la ciudad; algunos de ellos solicitan becas de un 50 y 100 por ciento.

“El CMA cumple una función social muy importante porque el alumnado que va en ciertos semestres de avance genera como parte de su formación proyectos de la carrera técnica, que recaen en el festival ‘Arte más Arte’, que se presenta cada final de semestre por alumnos de cada carrera”, dijo el director del IPACULT.





Entregarán el sábado apoyos

El próximo sábado el IPACULT estará en la “Feria Independiente de Servicios”, que se realizará en la calle Mitla y avenida De las Torres, en donde se instalará un módulo para entregar alrededor de 30 becas al 100 por ciento para las carreras del CMA, para los talleres de la Academia Municipal de las Artes (AMA).

Los requisitos para los interesados en ingresar al CMA son el acta de nacimiento y certificado de preparatoria o secundaria.

Los talleres del AMA son para niños y adolescente, y será el padre o tutor que debe llenar una encuesta socioeconómica para poder obtener una beca. (Verónica Domínguez / El Diario)





[email protected]