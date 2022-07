Acepta UACJ reubicación de sus pasantes

Tras las protestas en las que médicos pasantes exigieron el retiro de plazas inseguras, a petición de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) instancias de salud cancelarán y reubicarán sedes, además deberán respetar los horarios ofertados, conformar protocolos de seguridad y, para el futuro, publicar de manera anticipada las listas con las plazas disponibles.

Sin embargo, ante el temor de que una vez más se trate de una solución momentánea que no trascienda a las siguientes generaciones, médicos pasantes de servicio social solicitaron la creación de una mesa de trabajo en la que constantemente se dé seguimiento a la situación, lo cual fue aceptado por el director del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB), Salvador Nava.

Mientras la Secretaría de Salud accedió a cambiar de sede a los médicos pasantes que señalaron ser enviados a zonas de riesgo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se negó a reubicarlos, pero aceptó cancelar las plazas ofertadas de los pasantes que lo requieran, quienes serán absorbidos por la universidad u otra instancia, informó Nava.

Ayer, durante una reunión realizada en las instalaciones de Rectoría, el director de ICB señaló que el rector Juan Ignacio Camargo Nassar se comunicó con el delegado de IMSS-Bienestar, Arturo Bonilla Calderón, y le expuso que la universidad no estaba de acuerdo con enviar a los médicos pasantes a zonas con falta de seguridad, por lo que el organismo accedió a cancelar.

Explicó que por medio del jefe de Internado y Servicio Social, Pablo Angulo Hernández, se solicitaron los datos de los pasantes con plaza de IMSS-Bienestar que desearan realizar su cancelación y reubicación por parte de la UACJ, por lo que hasta el día de ayer fueron procesadas las sedes en El Vergel, Urique y Villa Ahumada.

Además, entre las solicitudes realizadas al IMSS-Bienestar, la UACJ pidió respetar el tipo de plaza que le fue asignado a cada pasante, pues denunciaron que a pesar de firmar un acuerdo para servir en una plaza tipo B –en la que hay un horario de trabajo establecido–, por lo regular son forzados a realizar un servicio social de tipo C, en el que deben atender las 24 horas.

Sin embargo, si bien la instancia de salud se comprometió a hacerlo, señaló que cuando se generan cambios en los tiempos de trabajo de los pasantes es a partir de acuerdos establecidos fuera del nombramiento, pero IMSS-Bienestar señaló que se respetarán los tiempos de servicio social que fueron ofertados y se atenderán las denuncias de posibles irregularidades.

“También se tocó el tema de que se haga llegar con tiempo las plazas para el acto público, inclusive que las plazas vengan con una descripción adicional de en qué comunidad está, dónde está localizada, el número de habitantes, qué servicios tiene la clínica o el centro de salud para que ustedes puedan tener esa información y sus compañeros en un futuro”, explicó Salvador Nava.

Lo anterior luego de que los médicos pasantes denunciaron que contrario a lo establecido en la Norma Mexicana 009-SSA3-2013, en la que se señala que las plazas deberán darse a conocer 30 días antes de su oferta, la lista con 56 campos clínicos se entregó por las autoridades el mismo día de sus nombramientos, por lo que no tuvieron el tiempo suficiente para saber a dónde irían.

Además, señaló que el rector solicitó dar continuidad a protocolos de seguridad e involucrar a las autoridades correspondientes, tanto de seguridad pública como educativas y de salud, para atender las posibles situaciones que puedan registrarse, una petición que demandaron los pasantes de Medicina al señalar que generalmente no se atienden las denuncias de violencia.

Y, como la UACJ lo expuso por medio de un comunicado emitido el pasado 21 de julio, indicó que la universidad solicitará a las instancias de salud que para las próximas generaciones de médicos pasantes se oferten plazas de servicio social en los municipios donde tiene presencia académica, Nuevo Casas Grandes y Cuauhtémoc, para que haya apoyo inmediato.

“Es necesaria y urgente la creación de una mesa de trabajo que no sea nada más para esta generación, ése es el problema que se ha visto y que tiende a repetirse, cada generación intenta generar un cambio, algunas hacen más ruido que otras; sin embargo, antecedentes ya existen, el 2017 y el 2015, donde la UACJ se comprometió a la creación de estas mesas de trabajo y se crean, no quiero decir para silenciar, pero tristemente así es”, dijo una pasante de medicina.

Tras los hechos violentos registrados en el 2017 en el poblado de Gómez Farías, autoridades de seguridad pública, educativas y de salud se comprometieron a la conformación de un comité donde se regulara la oferta de plazas, a fin de evitar que médicos pasantes fueran enviados a zonas de riesgo, pero el acuerdo no tardó en perder vigencia y que la situación volviera a repetirse.

“No sé si no les preocupa o no les da miedo el hecho de que la firma del doctor Constandse –entonces director de ICB– estaba en el documento del 2017, entonces el hecho de que cambien los gobiernos y cambien los representantes no le quita legitimidad a los documentos y a los pliegos petitorios”, dijo la pasante, quien exigió que la UACJ respete sus compromisos por encima del paso del tiempo.

Hoy al mediodía se llevará a cabo la primera mesa de trabajo, compuesta por pasantes de Medicina, médicos, estudiantes y el director de ICB, en la cual se buscarán soluciones para los principales retos que se enfrentan durante la realización del servicio social, además de dar seguimiento a cada uno de los pasantes que el próximo primero de agosto ocuparán sus plazas.

