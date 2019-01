Acepta que violó a niño y le dan 11 años de cárcel

Ciudad Juárez— Un hombre fue sentenciado a 11 años y 40 días de cárcel tras aceptar que violó a un niño de cinco años de edad, aprovechándose de la confianza que el padre de la víctima había depositado en él.

Francisco Olivas Bermúdez, actualmente de 57 años de edad, renunció a su derecho a exigir un juicio oral. Aceptó su responsabilidad y también admitió ser juzgado a través de un procedimiento abreviado, para recibir una reducción del castigo.

En el período de febrero al 28 de mayo del 2018, Olivas Bermúdez violó al niño en el interior de su casa, ubicada en la calle Noria de la colonia Hacienda de las Torres II.

Al presentar la denuncia penal, el papá de la víctima –cuya identidad quedó bajo reserva– señaló que el 29 de mayo del 2018 cenaba en su casa en compañía de sus hijos y al preguntarle al afectado cómo había estado su día, si le había pasado algo fuera de lo común, el niño le respondió que le habían tocado sus partes íntimas.

El padre llevó a su hijo a una recámara para pedirle que le contara qué había sucedido, entonces la víctima le pidió que no se enojara con él, que no lo fuera a castigar. El papá le dijo que no se preocupara, que podía hablar y poco a poco el infante fue narrando una serie de agresiones sexuales a manos de ‘Panchito’, apodo con el que el ahora detenido es conocido en la colonia.

El fallo condenatorio y la pena fue impuesta la tarde del viernes pasado por un Tribunal de Control.

Olivas Bermúdez se encuentra recluido en el Cereso 3 de Ciudad Juárez.





