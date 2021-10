Accidentes viales cobraron 10 vidas en septiembre

Ciudad Juárez.- La Coordinación de Seguridad Vial a través de su vocera Arlin Vargas, dio a conocer que durante el mes de septiembre se registraron 530 accidentes automovilísticos, provocados la mayoría de ellos por la falta de precaución de los conductores, al cambiar de carril sin seguir las precauciones debidas.

La portavoz informó que ocurrieron 10 muertes derivadas de estos percances, y del total de ellos, en 117 se vieron involucrados conductores que presentaban algún grado de ebriedad.

César Alberto Tapia Martínez titular de la dependencia exhortó a la ciudadanía a conducir con precaución, no combinar el volante con el alcohol, no exceder los límites de velocidad, respetar los señalamientos viales y las indicaciones de los agentes, así como no manipular el teléfono celular durante los trayectos.

Preciso qué este fin de semana estarán trabajando en materia de prevención de accidentes pero sin llevar a cabo retenes, como en pasadas administraciones.