Accidente en Nayarit deja secuelas a mujer de 38 años

Ciudad Juárez— En un andador Virginia Castro, de 38 años se apoya para poder caminar, luego de las lesiones que le sufrió en la columna en la volcadura que ocurrió en Nayarit, desde hace seis meses.

“Es muy difícil, nuestra vida dio un giro de 180 grados, gracias a Dios que aquí estamos y me dejó a mis hijos, y ahora es muy difícil, son muchos gastos, yo necesito pañales porque ya no siento cuando debo ir al baño”, platicó llorando Virginia.

Virginia viajó junto a su esposo Juan Antonio Rodríguez Ramírez, y su hija de 13 años y su hijo de 15 años, quien sufrió un traumatismo craneoencefálico, pero con medicamentos pudieron deshacer el coagulo en su cabeza.

Su esposo, también resultó con golpes en las piernas y brazos, que aún le causan molestia; sin embargo, tiene que trabajar porque es el único sustento de la familia.

Después del accidente, el marido de Virginia fue despedido de su trabajo y durante seis meses, vivieron con la incapacidad mensual de mil 300 pesos y 200 pesos que le deposita la empresa en donde labora y con lo que Juan Antonio podía conseguir.

Actualmente, Juan Antonio ya consiguió trabajo en un empresa maquiladora en donde gana mil 500 pesos a la semana, sueldo que es insuficiente para los gastos de educación de sus hijos, la alimentación y los pañales que de manera contante utiliza Virginia.

“En la secundaria no me cobraron la inscripción, pero hay otras necesidades que tienen mis hijos al ir a la escuela, los gastos de la casa”, mencionó la afectada.

Virginia comentó que debe acudir a terapias de rehabilitación, pero desde hace dos semanas dejó de ir al seguro social porque debe pagar servicio particular de transporte, y en las condiciones económicas que se encuentra es un gasto que no puede ya cubrir.

“Enrique Antonio Olivares, el abogado del chofer dijo que su cliente no tiene dinero para pagarnos, él mando peritos a revisar el camión y estaba descompuesto, pero nos dijo que nos pusiéramos a pensar que la carretera estaba mal, que fue mentira que nosotros dimos vueltas, y que si el camión hubiera dado vueltas nos hubiéramos matado todos”, explicó Virginia.

De acuerdo con la entrevistada, Raúl Gerardo Ramos Hernández, conductor y dueño de uno de los autobuses de Turismos Araiza, ayer debería tener una audiencia, sin embargo no se llevó a cabo.

Añadió que según el abogado de Ramos Hernández, la empresa de seguros Ana S.A de C.V, sí cubre el seguro pero en el estado de Nayarit.

También comentó que la empresa Turismos Araiza continua operando, pero en la ciudad de Torreón Coahuila.

La afectada dijo que de fondo que destinó el Municipio para apoyar a los lesionados, no recibió nada porque le mencionaron que su situación no era tan grave y además ya no se contaba con el recurso económico.

Agregó que en la Fiscalía de la Zona Norte, le dijeron a su esposo que ya no se podía hacer nada porque la documentación en donde se mostraban los gastos que solventó por las lesiones ya están en Tepic, Nayarit.

“Que se haga justicia, que las demás personas no pase lo que nosotros pasamos, mire cómo nos dejó el chófer y no nos quiere pagar los daños”, manifestó Virginia.

La afectada dijo que está pasando por una situación difícil, por lo que pide a la ciudanía su apoyo.

Los interesados pueden depositar banco Scotiabank, en la cuenta 5579-2091-2152-5502, a nombre de Virginia Castro Pacheco, o llamar al teléfono (656) 5-82-03-89.





