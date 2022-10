Accidente con tráiler trastocó a familia

Ciudad Juárez.— La última vez que “Natalia” y “Esteban” vieron a su padre fue en Navidad, cuando llegó Santa a casa. Después, todo fue llanto y desesperación, mientras la madre de los pequeños convalecía el parto de su tercer hijo y recibía la noticia de que su esposo había muerto.

Las primeras horas del 25 de diciembre de 2021 un tractocamión arrolló y mató a Noé Moreno, de 25 años. Él salió de su casa para ir a darle el abrazo a su madre y al cruzar la carretera Panamericana a la altura del kilómetro 20 fue arrollado por la unidad de carga pesada, narró Modesta Adame Reyes, abuela materna de tres menores de 1, 3 y 5 años de edad.

A sus 60 años la mujer se autoemplea dispersando arena en un tramo de terracería de la calle Atrás Quedó la Huella y Portal del Roble, lo que le permite obtener algunas monedas de los automovilistas que se compadecen de su esfuerzo físico.

“El trailero se peló, dejó la unidad más adelante. A mi hija le avisó la policía que ya estaba muerto y pues después de eso fueron puras vueltas y vueltas, mi hija estaba recién aliviada, los niños chiquitos y entró en depresión, se puso bien mala”, comparte la entrevistada mientras observa la ropa raída y sucia de sus nietos, quienes llevan puestas viejas camisetas.

Pese a su extrema pobreza, sonríen y muestran contentos las monedas y un billete de un dólar que les han proporcionado los conductores.

La pala que Modesta utiliza en su labor de bacheo está vieja y le falta un tornillo, por lo que la lámina de aluminio se sale del mango de madera constantemente.

Ésa es la única herramienta que la abuela tiene en casa y aunque se le dificulta movilizar la arena, hace el máximo esfuerzo para que la rúa de tierra quede transitable.

Algunos conductores a manera de agradecimiento por su esfuerzo le entregan algunas monedas o billetes de pequeñas denominaciones que ella o los niños reciben sonrientes.

Explicó que las monedas que recibe le permiten comprar algo de comida para sus tres nietos, el menor apenas va a cumplir su primer año en diciembre; sin embargo, dijo que un vecino le pelea el crucero para recolectar monedas.

“Apenas me puse aquí, el señor vino otra vez a decirme que no quiere que yo esté aquí, yo le digo que no es terreno de nadie y que me pongo para reunir algo para ellos (los niños), pero dijo que iba a venir para que ya me fuera. Me levanté temprano para ponerme a trabajar, hace días el Municipio me trajo un camión de tierra para que la disperse y rellenar el área”, agregó.

“Yo ando de aquí para allá llevando la tierra y mejorando la calle, pero él dice que es su lugar, yo sólo quiero la oportunidad de trabajar”, lamentó la mujer preocupada de que sus niños pasen una amarga Navidad, la primera sin su padre, sin juguetes y ni comida.