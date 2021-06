Acceden más de 3 mil rezagados a segundas dosis anti-Covid

Ciudad Juárez— Martha de Ávila fue una de las más de 3 mil personas que ayer acudieron por su segunda dosis anti-Covid-19 a la jornada extraordinaria de vacunación para personas rezagadas, celebrada en la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ).

Indicó que para ella era muy importante recibir el biológico de refuerzo, puesto que como muchos ha experimentado en carne propia la inclemencia del SARS-CoV-2, ya que –aparte de enfermar– tuvo que atestiguar cómo se contagiaron sus dos hijas y sus nietas.

De Ávila que accedió a la primera de dos dosis de Pfizer, aplicada del 24 al 28 de mayo, sufre de hipertensión, por lo que al saber que se amplió el plazo para la suministración de antígenos acudió por su inyección de refuerzo al inmueble de educación superior, sobre la calle Universidad Tecnológica No. 32695, en la colonia Lote Bravo.

“Se me pasó la fecha”, confesó la mujer que no fue por el antígeno secundario del 21 al 24 de junio, y que en esta ocasión aprovechó la oportunidad de colocárselo, como parte del grupo de 50 a 59 años que se vio beneficiado junto a embarazadas en su novena semana de gestación y adultos mayores.

Estos últimos, también tuvieron la facilidad de acceder –si era su caso– a la inoculación AstraZeneca, puesto que Bienestar informó que tal fórmula británica se otorgó únicamente a los de “60 y más” que se pusieron la primera toma del 12 al 15 de abril y faltaron al suplemento del 1 al 4 de este mes.

Otro de los que pudieron agraciarse en esta ocasión fue Jorge Carmona, quien llamó a la gente a no desconfiar: “Está muy bien, espero que vengan a vacunarse y no tengan miedo, no se sienten efectos (más allá de los que son consecuencia de la generación de anticuerpos) como dicen”, dio a conocer.

Todo ello sucedió en medio de otra alerta, además de la sanitaria, derivada de las precipitaciones que llegaron a mojar a algunos de los asistentes, mismos que se refugiaron en los pasillos techados de la institución mientras esperaban formados sus turnos de acceso a los ya referidos antivirales.

avargas@redaccion.diario.com.mx