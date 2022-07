Acataremos disposiciones sanitarias: alcalde

Ciudad Juárez.— El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar dijo no estar de acuerdo con la medida decretada por el Consejo Estatal de Salud con la que nuevamente se hace obligatorio el uso del cubrebocas en el exterior debido al incremento en los casos positivos de Covid-19.

Sin embargo, dijo que respetará y acatará la determinación, además de que hizo un llamado para que el Gobierno municipal pueda ser tomado en cuenta en las reuniones que realice el Consejo.

“Yo creo que hay que tener siempre un equilibrio entre salud y economía y hoy, si bien es cierto han aumentado los casos, no están aumentando ni las hospitalizaciones ni las defunciones, afortunadamente eso no está sucediendo, quiere decir que es un poco menos riesgoso ya el Covid, al menos eso es lo que se ve en todo el país, es decir, no se va a ir, es una enfermedad que llegó para quedarse pero que por las vacunas y la inmunización de rebaño, se ha ido debilitando”, mencionó.

Entrevistado la mañana de ayer viernes al salir de la reunión de la Mesa de Seguridad, el alcalde dijo que el Covid ya no es una enfermedad tan peligrosa para la salud, pero sí lo es para la economía de la ciudad y del estado cuando se implementa este tipo de restricciones.

También descartó que el incremento en los contagios en esta ciudad sea un resultado de las aglomeraciones que hubo en la Feria Juárez 2022, principalmente en los conciertos masivos, como habían mencionado autoridades de Salud.

“Los aumentos se están dando en todo el país y en todo el país está el mismo fenómeno, no hay aumento en hospitalizaciones ni en defunciones, ya quien esté diciendo eso lo está haciendo de mala fe”, enfatizó.