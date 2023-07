Acaparan cuidado infantil las guarderías privadas

Ciudad Juárez.- La mayor parte del cuidado infantil en Ciudad Juárez se encuentra en el sector privado.

De acuerdo con datos del Instituto Chihuahuense para el Desarrollo Integral Infantil del Gobierno estatal, de siete mil 291 lugares ocupados en la ciudad, cuatro mil 977 están en 134 centros de atención privados; es decir, un 68 por ciento.

Otros mil 378 menores son atendidos en 15 guarderías públicas y 936 más en ocho establecimientos de modalidad mixta, lo que arroja un total de 157 estancias.

Otros 36 centros de atención particulares, indican datos del Instituto y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Gobierno municipal, cuidan a alrededor de mil niños aun cuando carecen de la licencia de funcionamiento que expide el Estado.

“Como todo, es un riesgo; pero hemos visto que los centros de atención infantil le ponen mucho cuidado en el tema de los niños. El tema de los centros de atención infantil no es un negocio millonario: es un tema de autoempleo, son mujeres ayudando a otras mujeres y, al final de cuentas, nosotros entendemos que la cuota de recuperación que tienen los centros de atención infantil no obedece a lo que en realidad cuesta”, dijo Mendoza.

“Tienen un gran compromiso social, porque cuando tú quieres poner cualquier negocio, pues éste no es un negocio fácil, porque es un negocio que tiene una gran cantidad de riesgo; no es lo mismo si te dejan a cargo un objeto que si te dejan alguna vida, entonces las cuidadoras y las responsables de los centros de atención infantil también tienen una vocación social. ¿Por qué? Por la cantidad del riesgo, por el monto, que no es un negocio que se vuelva millonario (...) representan un gran reto, pero son un tema también de ayuda social”, agregó.

Rehusó revisión guardería cerrada

Mendoza mencionó también que la dirección de la guardería del Instituto Mexicano del Seguro Social subrogada a la asociación civil Techo Comunitario en la colonia Toribio Ortega –clausurada el 13 de julio luego de una investigación ministerial por denuncias de abuso sexual y violación– se había rehusado previamente a una inspección por parte del Instituto.

Esto, además de que también carecía de la licencia de funcionamiento que expide la misma dependencia estatal.

“No le realizamos supervisión porque no nos dejó ingresar, como son del Seguro Social se pueden negar a que les hagamos las supervisiones. Entonces, no se le pudo realizar, además de que como no cuenta con licencia, no está programada en la misma agenda, con la misma continuidad, que las que tenemos que cuentan con licencia estatal”, dijo Mendoza.

“Por eso le insistimos mucho a las mamás que dejen a sus hijos en guarderías que cuenten con licencia de funcionamiento estatal, porque ahí nosotros nos encargamos de revisar, que cuenten con medidas de seguridad, su programa interno de Protección Civil, etcétera”, agregó.

La funcionaria dijo también que, aun cuando en las revisiones se inspeccionan los protocolos exigidos por la ley –menús, salidas de emergencia, procedimientos de cuidado a los niños–, es difícil predecir la comisión de probables ilícitos.

“Las revisiones se basan básicamente en un tema de cumplimiento de la ley, y entonces, lo puedes checar con los especialistas: es difícil, si tienen los exámenes, siempre va a ser difícil predecir la conducta humana”, dijo.