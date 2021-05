Acapara debate mal servicio de PASA

Cortesía

En el único debate por la alcaldía de Juárez, las y los contendientes arremetieron contra el estado de los servicios públicos de la ciudad, sobre todo el de recolección de basura a cargo de la empresa PASA.

Acerca del tema se pronunció Cruz Pérez Cuéllar –de Morena, y el primero en responder a la pregunta expresa–, quien planteó una nueva convocatoria para renovar el contrato y asignarlo a diversas empresas en períodos cortos.

Asimismo Adriana Fuentes, del PRI, quien propuso un programa de recolección de basura los 365 días del año, y Rodolfo Benavides, del Verde, que se pronunció por la revisión de posibles irregularidades en el servicio.

Javier González Mocken, candidato del Partido Acción Nacional, mencionó a la compañía al señalar que instalaría a las unidades de recolección geoposicionadores satelitales –a lo que Fuentes le respondió que ya los traían–, mientras que Rodolfo Martínez, exadministrador de la ciudad y hoy candidato de Movimiento Ciudadano, le señaló al primero que, como alcalde suplente, había sido quien extendió la concesión a la empresa cuestionada.

En el encuentro predominaron también los cuestionamientos que los competidores hicieron de las diferentes trayectorias, enfatizando Fuentes, Marisela Sáenz, del Partido Encuentro Solidario (PES) y Misael Máynez, de Redes Progresistas, en que quienes ejercieron ya cargos públicos habían perdido su oportunidad de probar sus ofrecimientos.

“El señor Mocken fue presidente y no hizo nada y no nos dice cómo va a hacer las cosas; Cruz es senador y nunca nos ha dicho qué ha hecho por Juárez, y ‘El Güero’ Martínez parece que tiene amnesia porque estuvo en las últimas administraciones municipales y ahora dice que no hicieron nada”, dijo Máynez, que también fue diputado local.

“Aquí hay dos funcionarios que tuvieron la oportunidad de dar respuesta a este problema y le fallaron a los juarenses. ¿Votarás otra vez por ellos?”, dijo Sáenz, también exlegisladora local.

En su turno, González Mocken aludió de manera directa a Fuentes y Martínez –ambos integrantes de familias de empresarios en la ciudad– señalando que “escuchamos un doble discurso: hablan de servir a Juárez y lo que han hecho es evadir impuestos; terratenientes que pagan terrenos en el Centro de la ciudad como si fueran agrícolas (…) estamos pagando las ocurrencias de un ‘junior’ y ya tenemos formados en la línea a otros dos”.

Sáenz, por su parte, en la etapa de contrarréplica en el tema de desarrollo urbano, mostró una fotografía de Fuentes junto al expresidente Carlos Salinas de Gortari, diciendo que “la corrupción es un cáncer que los juarenses seguimos pagando por la complicidad de unos cuantos”.

Fuentes, en su turno, utilizó el tiempo de respuesta a la pregunta de cómo garantizaría los recursos públicos, para, además de señalarle a Mocken que los camiones de PASA ya traían GPS, cuestionar las propuestas de Pérez Cuéllar contra la violencia contra las mujeres.

“Señor Cruz, ¿hablando de respeto hacia las mujeres…?”, dijo la priista, a lo que el aludido respondió, minutos adelante, señalando que su madre, su hermana y sus hijas pueden dar testimonio de su trato. “De lo contrario, hay que denunciar lo que corresponda”, dijo Pérez Cuéllar.

Otros temas por los que se pronunciaron los aspirantes fue el traslado al control municipal de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), así como del transporte público, además de hacer ofrecimientos como un parque de las dimensiones de El Chamizal en el sur de la ciudad o la construcción de un tren ligero entre Juárez y Chihuahua, entre otros.

El encuentro se realizó ayer en el teatro Gracia Pasquel de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), con difusión a través de Internet por parte del Instituto Estatal Electoral y sin acceso al público ni a medios de comunicación.

En un formato que requería respuestas de un minuto ante preguntas, además de réplicas de 40 segundos y contrarréplicas de 30, los aspirantes evadieron en ocasiones abordar los temas planteados sin que los moderadores –los conductores Armando Rodríguez, de la UACJ, y Daniela Barraza, de Multimedios– les exigieran abordar los cuestionamientos.

De acuerdo con Claudia Vázquez, vocera de la Asamblea Municipal Electoral, las preguntas –sobre temas de medio ambiente, desarrollo urbano y gobierno– fueron enviadas a través de la plataforma “Tú decides, tú preguntas”, habilitada por el IEE.

srodriguez@redaccion.diario.com.mx