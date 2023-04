Acampan cientos frente a la Presidencia Municipal

Ciudad Juárez.— Llegaron en el interior de un vagón del tren a Juárez justo la noche del incendio en la estación migratoria. En un grupo de ocho (de El Salvador, Guatemala y Venezuela) caminaron unas horas, durmieron en el suelo de una gasolinera y, la mañana del martes 28 de marzo, preguntando, llegaron hasta el exterior de la Presidencia Municipal, justo frente a la estancia siniestrada del Instituto Nacional de Migración (INM) y el bordo fronterizo.

“Nomás nosotros llegamos, pues nos dimos cuenta del incidente éste, y ya como vimos que todo mundo se quedó acá, ya nos quedamos”, dijo ayer Abigail Rosales, de 26 años, salvadoreña y quien, junto con Carla Hernández, guatemalteca de 19, narró su travesía y cómo han pasado aquí noches sobre un cartón en el suelo y, después, sobre unas cobijas.

“Hemos buscado refugio y todo eso, y no hemos podido; nos ofrecieron uno, pero era a puerta cerrada”, agregó Rosales, madre de una niña de cinco años.

Como ellas, desde la noche del incendio en la estación migratoria que cobró la vida de 40 personas en condición de movilidad, cientos han acampado sobre la banqueta del edificio de la alcaldía que da hacia la calle General Rivas Guillén, frente al memorial creado con fotografías y veladoras por las víctimas.

Casi medio centenar de casas de campaña (la mayoría donadas por la población local) destaca en este punto en el que cada día, explicaron personas entrevistadas, alguien llega y las ocupa después de que otros se van, como quienes ayer y en los últimos días se lanzaron a caminar en masa por el bordo en dirección a la entrada 36 para entregarse a las autoridades norteamericanas.

“Ha estado muy flotante, hay días en los que hay 30 ó 40 personas, y hemos observado días en los que incluso llegaron a haber hasta 300 personas; toda la acera estaba llena”, dijo Carlos Nájera, vocero del Gobierno municipal, y quien agregó que la instrucción es vigilar que se cumpla el bando de buen Gobierno y se eviten riesgos para los niños.

Con el fondo de los edificios de El Paso, Texas, hombres y mujeres conversaban ayer por la mañana en el campamento, revisaban sus teléfonos y, sobre todo, esperaban lo que se advertía como uno de los bienes más preciados: información sobre lo que ha ocurrido con quienes se han entregado a través del muro fronterizo.

“¡A la entregadera!”, gritó un joven al ver a otros migrantes reuniéndose en la esquina con la calle David Herrera Jordán, antes de que partieran al bordo.

“Yo me he querido entregar, pero al final nadie me asegura que sí me van a dar la oportunidad de quedarme allí y, si no es así, lo regresan a uno hasta Tapachula”, dijo Rosales.

Pasan por hasta 8 países

Metros al sur, también sobre la banqueta de la alcaldía, otro grupo formado por venezolanos narró que llegaron hace cinco días a esta frontera después de un recorrido que incluyó ocho países y lo que se considera una de las selvas más peligrosas: el Darién, entre Colombia y Panamá.

Como la mayoría de quienes han arribado en los últimos días, describieron una extenuante ruta que se hace a pie, en camiones y, a partir de la Ciudad de México, en vagones de tren de los que deben cambiarse en Torreón y en Chihuahua, donde toman el que los trae hasta la parte sur de este municipio.

Reportaron haber pasado hambre, sed, frío, cansancio y las extorsiones de autoridades mexicanas en diversos puntos.

“Cuando llegamos aquí, nosotros superagradecidos con Dios, la verdad; yo le di gracias porque sabíamos que no iba a ser fácil, y realmente no ha sido fácil, el hecho de caminar días, aguantar hambre, a veces sólo en lo que caminamos lo que encontramos era mangos, y pues sólo eso comíamos”, dijo Rosales desde una improvisada carpa formada con trozos de hule y cobijas.

“Nada más a la niña trataba de comprarle sueros y de hidratarla”, agregó.

Otra mujer de nacionalidad venezolana dijo haberse instalado en este punto después de haber sido desalojada la semana pasada de la Plaza de Armas. También Juan Ángel Pavón, de 52 años, venezolano con varias semanas en Juárez, dijo haberse quedado ahí con sus dos hijas adolescentes en solidaridad con las víctimas del incendio.

“A pocas horas que ocurrió el asesinato de nuestros hermanos migrantes, nos venimos para acá, estamos en vigilia (…) Estamos pidiendo que el Gobierno de Estados Unidos y el de aquí se pronuncien respecto a la situación que estamos viviendo de vulnerabilidad”, dijo.