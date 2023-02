Acaba Fiscalía con malos olores en el Semefo

Las adecuaciones a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) de la Fiscalía de Distrito Zona Norte ya se realizaron, tras al menos cinco meses intentando licitar el servicio, declaró ayer el titular del órgano regional, Carlos Manuel Salas.

“Ya están trabajando los cuartos fríos, se han incrementado las inhumaciones, ya está trabajando la refrigeración”, señaló Salas en atención a medios tras la Mesa de Coordinación de Construcción de la Paz.

Celebró los trabajos, pues “era terrible” la situación de malos olores que vivían las colonias aledañas al Semefo, cerca del Distrito Sur de la Policía.

Sin embargo, la empresa a la que fue adjudicada directamente el “suministro e instalación de condensadores y evaporadores nuevos para los cuartos fríos del Semefo en la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses Zona Norte”, según los documentos de la licitación, sigue en calidad de desconocida, así como el monto destinado.

Desde octubre de 2022, bajo el folio SH/LPE/058/2022, la FDZN había intentado licitar públicamente el contrato, aunque tras dos intentos desiertos por falta de empresas interesadas y porque la única propuesta económica rebasaba el techo presupuestario, la Fiscalía obtuvo la facultad para elegir quién le proveería el servicio, de acuerdo con las leyes en la materia y personal de la Secretaría de Hacienda.

En el segundo intento por licitar el servicio, una de las empresas participantes, IVG Comercializadora S. A. de C. V., hizo notar que “en campo se pudo observar que el manejo de los cuerpos es el apilamiento, (inaudible) incorrecta, debido a que en algunas áreas los cuerpos no recibirán ventilación apropiada y eso no permitirá el enfriamiento de forma adecuada. Se recomienda que los cuerpos sean almacenados de forma tal que tengan adecuada ventilación por todas sus caras o superficies”.

dvilla@redaccion.diario.com.mx