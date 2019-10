Absuelven a dos de plagio agravado

Ciudad Juárez— Dos hombres fueron absueltos del delito de secuestro agravado –la calificativa debido a que la víctima fue asesinada– por un Tribunal de Enjuiciamiento que determinó que las pruebas aportadas por el Ministerio Público (MP) son insuficientes para acreditar la presunta responsabilidad de los acusados.

Los exonerados son Jair Iván Andrade García y Rubén Castro Castro.

La víctima, Adalberto Tovar Carrillo, fue “levantada” y posteriormente asesinada. Su cadáver se localizó en las primeras horas del 28 de julio del 2018 en las calles V y Cerro de la Plata de la colonia Lomas de San José.

Al momento de ser privado de su libertad, Adalberto se encontraba sentado en la banqueta de la calle Mamulique en la colonia Mariano Escobedo, junto con sus familiares. Al lugar llegaron dos hombres –quienes metros atrás habían descendido de una camioneta, donde se hallaban otros dos individuos– y lo amagaron para llevárselo. Horas más tarde se halló el cadáver.

La causa de muerte de Tovar Carrillo fue asfixia por sofocación.

La tarde del jueves pasado tanto la agente del MP como el abogado defensor de Andrade García y Castro presentaron sus alegatos de clausura del juicio oral número 141/19 y el titular del Tribunal de Enjuiciamiento unitario, Erick Robles, decretó un receso y a las 01:00 horas de ayer regresó al estrado para señalar que las pruebas aportadas por la representación social son insuficientes para acreditar que García Andrade y Castro cometieron el delito de secuestro con penalidad agravada.

Antes del fallo, ambos acusados rindieron declaración para señalar que son inocentes y que los testigos de cargo aportaron datos falsos.

Además Jair Iván Andrade García dijo el viernes 27 de junio del 2018 recibió una llamada del líder de la organización delictiva “La Nueva Empresa”, Jaime Damián Tovar, quien le ofrecieron “trabajo” y debido a que se negó colaborar lo mantiene preso con una falsa acusación de parte de sus familiares.

“Él es el organizador de una banda delictiva, la “Nueva Empresa”, es uno de los encargados… me ofrecía trabajo pero yo me negué porque yo estaba haciendo una vida y ahora me culpa de un secuestro de su hermano. Si él hubiera querido me hacía algo pero no, lo que él quiere es que yo esté aquí encerrado”, dijo Jair Iván Andrade.

El procesado también refirió que él conoció a Tovar en el reclusorio cuando estuvo detenido en el periodo del 2012 al 2017 y presuntamente por órdenes de él ha sido golpeado y cambiado de reclusorio incluso trasladado a un penal en Coahuila.

El juez ordenó la inmediata libertad de ambos hombres.

