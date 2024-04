Abril, último mes con descuento

Ciudad Juárez.- La Secretaría de Hacienda, informó que abril es el último mes de descuentos del programa de Revalidación Vehicular 2024, donde estos alcanzan hasta un 45 por ciento menos en el pago del derecho.

Eliza Lomelí, subrecaudadora en Ciudad Juárez informó que durante el mes de marzo por concepto de Revalidación Vehicular el número de automóviles que realizaron el trámite llegó a 314 mil 713, lo que representa el 44.37 por ciento del padrón registrado en esta frontera.

Por lo cual hizo una invitación a las y los contribuyentes, a que aprovechen estos beneficios por pronto pago, cuyo costo depende del modelo del vehículo, es decir, unidades del año 2016 a 2025 pagan 2 mil 271 pesos, de 2011 a 2015 pagan 2 mil 067 pesos, para las unidades de 2006 a 2010 el pago es de mil 914, mientras que los automóviles 2001 a 2005 pagan mil 761. Finalmente, carros 2000 a 1996 pagan mil 659 y los 1995 y años anteriores sólo mil 405 pesos.

Las bajas precautorias

Lomelí agregó que continúa el programa de baja precautoria con un costo de 500 pesos por vehículo, que es el procedimiento que debe hacer el propietario del automóvil que no desee tener registros activos en el Padrón Vehicular, que ya no posean la unidad o bien no circulen.

La subrecaudadora mencionó que hasta el corte del 27 de marzo, en Ciudad Juárez se realizaron 17 mil 461 trámites de la baja cumpliendo con los requisitos de llenar el formato de manifestación de venta de vehículo proporcionado en las oficinas de Recaudación, identificación oficial vigente (copia y original) y el Registro Federal de Contribuyentes (copia), esto en caso de que el propietario sea persona física.

Pero si el propietario es persona moral, además de lo anterior deberá de presentar el poder notarial, que lo acredite como representante legal (copia y original).

Además del descuento de revalidación y la baja precautoria de los vehículos, también se está otorgando el apoyo para los contribuyentes que deseen regularizar el pago de años anteriores mediante la firma de un convenio de pago del impuesto vencido, siempre y cuando deba más de 10 mil pesos.