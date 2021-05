Abril, el más violento en 2021

Ciudad Juárez— Con 126 asesinatos, abril se convirtió en el mes más violento en lo que va de 2021, año que suma ya 460 víctimas de este delito.

Los casos incluyen la muerte de cinco personas en dos crímenes distintos registrados con diferencia de horas en una misma cuadra de la colonia Industrial, el pasado martes, así como un homicidio, ayer por la tarde, en el exterior de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la Zona Norte.

Las cifras oficiales muestran también que, si bien la cantidad es menor a la registrada en el mismo periodo de 2020, los asesinatos han ido en aumento, con 99 víctimas en enero, 113 en febrero y 122 en marzo.

Esto, aun cuando el Gobierno estatal ha planteado tener como meta reducir la incidencia a no más de cien crímenes contra la vida al mes en esta frontera.

“Persisten las disputas entre grupos dedicados al narcomenudeo. Algunos de los homicidios, no todos, tienen alguna conexión con el narcomenudeo, vendedores, distribuidores, consumidores, etcétera; eso no ha cambiado y, en la medida que persista el fenómeno narcomenudeo-consumo, seguirá siendo este fenómeno la principal causa generadora de homicidios”, dijo ayer el fiscal general del estado, César Augusto Peniche Espejel, cuestionado antes del hecho violento en el exterior de FGE.

Fracturas

“El fenómeno de la migración en el entorno de Juárez es un factor que no hay que perder de vista, en torno a ese fenómeno social empiezan a darse condiciones que pueden llegar a incrementar el número de hechos violentos por la actividad asociada a los cruces ilegales, la delincuencia organizada se está involucrando en esa actividad y será motivo de rivalidad por el control de esa actividad ilegal”, agregó.

Otro elemento mencionado por el fiscal fueron las fracturas al interior de las organizaciones criminales, como la de la pandilla denominada “Mexicles”, sobre la cual, dijo, se han detectado nuevas divisiones que están generando violencia.

La falta de contribución de la Fiscalía General de la República (FGR) en la investigación de la delincuencia organizada en esta frontera es otro factor que ha sido expuesto por las autoridades locales como parte de la problemática de la violencia; omisión que, por separado, la federación atribuye al estado.

“Necesitamos estar trabajando los tres al mismo ritmo (…) y el detalle es que no está siendo así porque nos falta el ingrediente de investigación federal sobre crimen organizado y delitos federales; no existe, y no lo han querido poner”, dijo ayer Emilio García Ruiz, secretario de Seguridad Pública Estatal.

“Todas las veces terminamos en un acuerdo para que la Secretaría Técnica, que pertenece a la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana (SSPC), y los representantes del Gobierno federal, tanto de la Guardia Nacional como de Sedena, suban la solicitud a la FGR (…) el señor (Alejandro Gertz Manero, titular de FGR) vive en un aislamiento total, en donde jamás he oído que alguien se reúna (con él) a tratar un tema operativo”, agregó García.

Previamente, el delegado en Chihuahua de la SSPC y secretario técnico de las mesas de coordinación entre autoridades, Fernando Ávila, había señalado que “cuando la Federación le pregunta a la FGR cuántos asuntos el estado le ha pasado de delincuencia organizada, tenemos nada”.

Incrementa percepción de inseguridad

En las calles de Juárez, mientras, la violencia si bien ya no sorprende, amplía la percepción de inseguridad.

“Estamos con miedo todos, de salir; no sabemos qué está pasando”, dijo una vecina de la calle Los Ángeles, en la colonia Industrial, ubicada al poniente de la ciudad y donde el pasado martes se registraron dos hechos violentos que cobraron en total la vida de cinco personas.

El primer crimen, poco antes del mediodía, se registró sobre la calle Acapulco y casi esquina con Los Ángeles, donde un hombre fue asesinado en la vía pública con disparos de arma de fuego.

Horas después, alrededor de las nueve de la noche, sobre la calle Los Ángeles, en el interior de una vivienda se registró otro ataque en el que fueron asesinadas cuatro personas –entre ellas una mujer–, que hasta ayer no habían sido identificadas por la FGE, instancia que sólo reportó que las víctimas tenían entre 35 y 40 años, y que el arma utilizada era calibre 9 milímetros.

Sobre los fallecidos, entrevistados en el sector dijeron sólo saber que en la casa vivía uno de ellos, empleado de maquiladora, y que el resto podrían haber sido sus visitas.

“Estamos con miedo y con temor. Ya no se miran ni los vecinos afuera”, comentó otra entrevistada que, como el resto, pidió no ser identificada por nombre por motivos de seguridad. “Esto es lo más violento que hemos pasado aquí”, agregó.

Datos de georreferenciación de El Diario muestran que la mayor parte de los asesinatos de 2021 se registran en las colonias del norponiente y poniente de la ciudad, así como en las del suroriente, disminuyendo la incidencia sólo en el polígono que se ubica al este de la avenida Tecnológico y hasta la avenida Francisco Villarreal, y al norte de la avenida Manuel Gómez Morín.

Piden abatir impunidad

Las autoridades entrevistadas coincidieron en mencionar que la cantidad de víctimas de 2021 son inferiores –un 19 por ciento– a las 566 registradas en los primeros cuatro meses de 2020.

Aun así, puntualizó Guillermo Asiain, coordinador de la organización civil Mesa de Seguridad de Juárez, la tendencia va en aumento desde noviembre, mes sobre el que los datos de FGE muestran que se registraron aquí 97 asesinatos, y otros 98 en diciembre.

“Pareciera que hay una ligera tendencia a la baja, pero estar por encima por cien asesinatos al mes sigue siendo muy alto para una ciudad como Juárez; estamos empujando mucho el tema desde noviembre de 2020, de ahí prácticamente empezó a incrementarse”, dijo.

Asiain agregó que otro problema central en la problemática es la impunidad que, si bien en lo que va de 2021 se ubica en un 89 por ciento para casos de asesinato, en 2020 terminó con un 94 por ciento, de acuerdo con el monitoreo de la organización.

“En el tema de homicidios estamos empujando que haya un 25 por ciento (de resolución) (…) y ¿por qué el 25 y no el 100 por ciento? Porque en la etapa más segura que hemos tenido, en 2015, se resolvían uno de cada cuatro, y eso permite que un delito se castigue y se reduzca la criminalidad del mismo”, agregó.

Ciudad Juárez, de acuerdo con el monitoreo del Gobierno federal, es el segundo municipio con la mayor cantidad de asesinatos de la república, sólo detrás de Tijuana, Baja California.

srodriguez@redaccion.diario.com.mx