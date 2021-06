Abrieron tarde casillas en el Valle de Juárez

Omar Morales / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Minutos antes de las 8 de la mañana del domingo, hora oficial para la apertura de casillas electorales, los habitantes de las comunidades rurales ubicadas en los municipios de Guadalupe y Praxedis G. Guerrero, en el Valle de Juárez, arribaron a su sección asignada para emitir su voto; sin embargo, algunas casillas tardaron más de una hora en abrir, por lo que hubo votantes que decidieron no emitir su sufragio.

La misma situación se registró en el ejido El Sauzal del Valle de Juárez, donde entre tres y cuatro funcionarios de casilla se retrasaron e incluso ausentaron en la sección 1916, ubicada en la escuela primaria Primero de Mayo, por lo que capacitadores electorales solicitaron el apoyo de voluntarios entre las personas que hacían fila para poder emitir su voto.

La falta de personal electoral provocó largos tiempos de espera en las 14 casillas instaladas al interior de salones, lo cual causó molestia en las personas, pues el primer sufragio se registró después de las 9 de la mañana a pesar de que los primeros votantes arribaron desde las 7:30.

Hubo personas que decidieron retirarse sin sufragar, como el señor Elías Rivera, de 48 años, quien solicitó permiso en su trabajo para poder salir pero después de más de una hora optó por irse. “Se desanima uno, parece que quieren que no votemos, ya son las 9 pasadas y no hay nada de organización”, dijo molesto mientras se retiraba.

Una de las primeras personas en llegar para emitir su sufragio fue el señor Amado Estrada, de 87 años, quien esperó sentado en una silla afuera de su casilla asignada. A lo largo de su vida nunca ha dejado de votar, pues aseguró que es la única forma mediante la cual los ciudadanos logran ser realmente libres.

En el municipio de Praxedis G. Guerrero, un poblado con 5 mil 111 habitantes según el censo de población y vivienda del Inegi 2020, las casillas de la sección 2511 instaladas en la escuela David Alfaro Siqueiros también tardaron más de una hora en abrir por falta de personal electoral, por lo que algunas personas que hacían fila para votar se ofrecieron como voluntarias.

Al ver la desesperación de los habitantes, David Vázquez, de 47 años, decidió tomar el lugar de un funcionario de casilla que no asistió. “En 1998 me tocó estar aquí ayudando, pero esa vez sí me tocó, ahora me ofrecí para que empezaran las votaciones porque la gente ya se estaba enojando”, dijo David, quien espera que el alcalde ganador realice un cambio verdadero en el municipio.

En cambio, en el municipio de Guadalupe, un lugar con 4 mil 237 habitantes, la jornada electoral se realizó en un ambiente tranquilo y con rápida afluencia, a las 8:10 de la mañana se depositó el primer voto dentro de la casilla electoral 1127 instalada en un salón de clases de la escuela primaria Gabino Barreda.

agomez@redaccion.diario.com.mx