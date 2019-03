Abren zanjas y provocan molestias

Con la instalación de una tubería de gas en la avenida Constitución, se han abierto zanjas que han provocado incidentes y molestias entre los conductores y los dueños de los negocios cercanos.

Los trabajos iniciaron hace dos semanas, desde la Avenida Lerdo hasta la avenida Insurgentes y continúan en la Constitución, en donde se construirá un negocio gasero, según comentó Jesús Navarro, quien tiene un consultorio dental en la zona.

Desde el cruce de la avenida Insurgentes y Constitución se encuentran conos que mantienen cerrado un carril de la vialidad.

A la altura de la calle 20 de noviembre, y hasta la avenida Vicente Guerrero hay una zanja de alrededor de 150 metros. Además de la apertura, una laguna de agua de casi 100 metros se formó con la lluvia del pasado martes.

Sobre la Constitución y la calle Jesús Urueta, la tierra no cubre en su totalidad la abertura, y el acumulamiento de agua impide que los vehículos puedan distinguirla.

Unos 20 metros de una banqueta resultaron quebrados y aún no se han reparado; en el suelo también hay acumulamiento de agua porque la tierra no cubre hasta el relieve.

La mañana de ayer, una camioneta se quedó atorada en una zanja en las calles Vicente Guerrero y Constitución, la abertura la hizo personal de la compañía Coprofusa para la instalación de la tubería.

Los elementos de Tránsito acudieron a las calles para apoyar al conductor y evitar el congestionamiento vial.

El personal de la compañía tapó con tierra la zanja; sin embargo aún hay tramos en la Constitución que aún no han cerrado.

Alonso Chávez, quien debe pasar todos los días por las tardes por esa calle, comentó que la falta de señalización ocasionó que casi perdiera el control de su automóvil.

“Pasé y no alcancé a ver en dónde estaba menos profundo, para cruzar, cuando quise esquivar la zanjota casi se me atoró la llanta y no pude frenar, por fortuna no había más vehículos pasando por aquí, sí está muy feo para pasar”, comentó Chávez.

Antonio Ruiz, gerente de la sucursal de Gas Natural de Juárez, dijo que los trabajos los realizan personal de una empresa que contrataron.

Mencionó que pusieron algunos letreros para avisar sobre las obras, pero fue por el aire que los voló, será hoy cuando acudirán para reponerlos y agregar más señalamientos para reforzar la seguridad de los conductores.

Antonio Ruíz, dijo que en el caso de que exista algún daño alguna vialidad o banqueta están en la mejor disposición de repárala.

Agregó que el clima ha impedido agilizar las instalaciones de las tuberías, por lo que aún desconoce cuándo terminen los trabajos.

También se habló con un empleado de Coprofusa que se encontraba en la obra, pero no accedió a dar información. Además se trató de comunicar con la compañía, pero no contestaron la llamada a este medio.





