Abren solo 32.7% de las casillas en Juárez

El Diario de Juárez / Instalaciones de las casillas

Ciudad Juárez— Al primer corte de las 10:07 horas, la Asamblea Municipal Electoral reportó la apertura de apenas 670 de las dos mil 85 casillas que se instalarán en Ciudad Juárez.

Lo anterior representa un porcentaje del 32.7 por ciento de la totalidad de las casillas a instalar; mil 415 casillas todavía no tienen reporte de apertura aunque esto no significa que no se han abierto, sino que los capacitadores, asistentes y supervisores electorales (Caes) locales no han dado la información todavía a la Asamblea, explicó la presidenta de este organismo, Cecilia Sarabia, durante la reanudación de la sesión permanente.

El representante de Morena en este consejo expuso que hay confusión entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y las autoridades electorales locales y señaló incluso que "los propios funcionarios del INE impiden que se abran algunas casillas".

Pidió a la AME que fije una postura ya que también está en juego la elección local, de la que este órgano comicial se encarga.

“Que se pongan de acuerdo en los criterios”, dijo, ya que en algunos casos no se permite la entrada de representantes de casilla porque no están en el registro nacional de partidos pero en el registro local sí.