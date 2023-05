Abren Municipio e INM campamento en ‘Los Hoyos’

En coordinación con el Instituto Nacional de Migración (INM), el Municipio de Juárez instaló un refugio temporal para personas en situación de movilidad, apenas a unos metros del muro fronterizo y del puente internacional Lerdo.

De acuerdo con el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, el espacio que desde la semana pasada comenzó a ser acondicionado en los terrenos del Biblioavión, tendrá una capacidad aproximada para 200 personas, y consta de dos carpas gigantes, con piso sobrepuesto, refrigeración, instalación eléctrica, bebederos, baños portátiles y extinguidores.

PUBLICIDAD

El objetivo es trasladar a las personas que se encuentran actualmente acampando en los alrededores del Instituto Nacional de Migración (INM), así como dar refugio a quienes arriben a la ciudad desde el sur del país o que son devueltos de Estados Unidos, para que cuenten con un lugar más digno, con garantías de seguridad y limpieza, informó.

El espacio será un refugio temporal mientras se van a otro albergue o consiguen trabajo y puedan trasladarse a un espacio de renta en la ciudad, dijo el alcalde.

Hasta ayer, aproximadamente 250 personas migrantes, tanto de origen mexicano como extranjero, formaban parte de los campamentos instalados sobre la calle General Rivas Guillén, en el exterior de los edificios del INM del puente internacional Lerdo, de la Presidencia municipal y de la Dirección de Catastro.

Algunos de los migrantes señalaron ayer que aunque no les habían informado oficialmente que se trataría de un nuevo refugio, esperaban que así fuera, principalmente por sus hijos pequeños, ya que la semana pasada sufrieron durante la madrugada por la lluvia que cayó sobre la ciudad.

“No sabemos si es un refugio para nosotros, pero esperamos que sí, porque si llueve los niños no tendrán frío”, dijo una madre venezolana.

Una mujer mexicana, proveniente del sur del país, también dijo esperar que fuera un espacio para ellos, debido a que ella duerme en una carpa, pero está rota y se mojó durante la madrugada del pasado 21 de mayo que llovió en el Centro de la ciudad.

Un grupo de sudamericanos también celebró que se tratara de un refugio para ellos, pero dijeron que solamente acudirían si se trata de un espacio abierto en el que puedan salir a trabajar.

Sin embargo, otro grupo de venezolanos aseguró que tendrán que ponerse de acuerdo si se trasladarían todos o permanecerían en la acera de la Presidencia.

“Dicen que si nos vamos de aquí, que ya no vamos a tener acceso a la prensa, que no nos van a dejar salir, que no vamos a poder salir a trabajar”, dijo un venezolano, mientras que otro cuestionó qué pasará con la instalación del altar en honor a los 40 extranjeros que murieron el pasado 27 de marzo dentro del edificio federal.

“Estamos aquí desde el primer día como una forma de protesta (por los migrantes que perdieron la vida)”, argumentó uno de los líderes del campamento.

La agrupación Árboles en Resistencia Cd. Juárez señaló ayer que el refugio migrante se encuentra en el “hoyo 1”, dentro de la cuenca hidrológica de El Chamizal, por lo que se trata de una zona inundable.

De acuerdo con lo informado a través de un comunicado de prensa por el director de Derechos Humanos del Municipio, Santiago González Reyes, durante las últimas dos semanas fueron trasladadas al albergue del gimnasio municipal “Kiki” Romero más de cien personas migrantes que dormían en los alrededores de la Presidencia municipal, en donde se instaló el campamento desde el 28 de marzo, un día después del incendio ocurrido en la estancia provisional del INM.

redaccion@redaccion.diario.com.mx