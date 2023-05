Abren línea de WhatsApp para rastrear a conductor

Ciudad Juárez.- La Subsecretaría de Transporte estatal reportó seguir sin datos de la unidad y el chofer que atropelló y mató a un ciclista el martes en la colonia Nuevo Hipódromo. Los permisionarios de transporte de personal consultados por la dependencia tampoco refirieron tener datos, a cinco días del accidente.

Tan escasa es la información que se ha obtenido del hecho que el titular de esa área, Luis Aguirre Aguilera, puso a disposición el número de Whatsapp 656-2823771 para que la ciudadanía aporte datos para dar con el paradero tanto del chofer de la unidad como del autobús involucrado.

“Los concesionarios me han dicho temas como: ‘ése no es mío, aquí están mis camiones, mi taller’. Ellos mismo me dicen: ‘ese camión no tenía seguro’. Por la fuga del chofer, es lo más probable y me ponen esos ejemplos. Mandé inspectores a identificar camiones de ellos. Traen un señalamiento en la carrocería que los puede identificar, en el video no se ve nada. Desconocen ellos mismos de qué empresa podría ser”, comentó.

Aseguró que el mayor obstáculo es que la información que se desprende para la identificación de la unidad proviene de un solo video que no permite ubicar la razón social ni el número económico y marca del camión. “Qué sabemos: es un camión americano escolar, no es mexicano, las luces que trae en la parte superior, vidrios semipolarizados, no es compatible con información de una empresa identificable”, agregó.

“Qué hipótesis se da: cuando alguna maquila solicita el aumento de camiones para la próxima semana, por así decirlo, es típico que una empresa que no los completa subcontrate a alguien. Ese camión no va a estar pintado ni identificado como esa empresa, va por ahí el tema, es una hipótesis, pero no descartamos que sea de una empresa constituida”, consideró.

El martes pasado alrededor de las 5:00 de la mañana un hombre que se desplazaba a bordo de una bicicleta fue arrollado por un camión de transporte de personal. El chofer huyó del lugar sin prestarle ayuda a la víctima, reportaron elementos de la Coordinación General de Seguridad Vial (CGSV).

En un video de una cámara de seguridad que captó el momento del accidente se observa un camión de personal que circula sobre el tercer carril de la avenida Tecnológico en sentido de norte a sur, el cual, al llegar al cruce con la calle Privada de Sandoval, da una vuelta prohibida en ‘U’.

La maniobra que hizo el chofer está marcada como prohibida por un señalamiento gráfico. Tras dar la vuelta, el conductor golpea al ciclista con la parte frontal izquierda del camión.

El tripulante de la bicicleta circulaba en sentido contrario (norte a sur) por el carril en el que el Juárez Bús viaja de sur a norte. El chofer de la rutera evitó detenerse y se dio a la fuga sin brindarle auxilio al ahora fallecido.