Abren las puertas de la ‘Casa de los Abuelos’

Ciudad Juárez.— Figuras a base de pasta flexible son creadas por adultos mayores que participan en el taller de manualidades de la Casa de los Abuelos, el cual se realiza cada martes y jueves en el Centro Comunitario del Parque Central, que reúne a alrededor de 150 personas mayores de 50 años de edad para que aprendan a hacer diferentes actividades.

Georgina García ha participado desde hace 10 años en dicho taller, y aunque al principio acudió como alumna, ahora lo hace como maestra enseñando a personas de la tercera edad a crear con sus propias manos figuras de todo tipo, que les pueden servir como una opción de autoempleo.

PUBLICIDAD

“Yo venía a aprender porque siempre me han gustado las manualidades, entonces tomé varios talleres y ya después la maestra me dijo que me quedara, ‘métete, ya me superaste, métete’, y fue así como me metí y me quedé y ya tengo 10 años dando clases”, explicó.

Mencionó que estar en dicho taller ayuda a los adultos mayores a interactuar con personas de su edad, y a mantenerse activos, además que es una oportunidad para obtener recursos económicos.

“Esta actividad les sirve también para salir de la casa, de la rutina, para que no se estanquen en la casa con la depresión de que están aburridas, entonces venimos, platicamos… he conocido personas que se han quedado por muchos años; me gusta enseñar más que nada”, dijo García, de 50 años.

Dijo que en el taller realizan figuras de acuerdo a las celebraciones del año, como nacimientos que incluyen el Niño Dios, graduaciones, con temáticas de la primavera o Navidad, todo a base de pasta flexible.

Karen Liliana Serrano de la Cruz, jefa de Departamento de Desarrollo Humano e Inclusión, explicó que las personas pueden elegir uno o más talleres, ya sea culturales, físicos, de recreación o autoempleo, y en total son 150 adultos mayores los que se atienden.

“La intención aquí es encontrar en ellos una actividad, donde puedan desarrollar todavía sus capacidades, lo que tratamos de hacer con la Casa de los Abuelos, es darle esta nueva visión a la etapa de la vejez, que no es una etapa pasiva, sino es una etapa activa; aquí tenemos aproximadamente 150 personas mayores que participan activamente en los talleres”, dijo.

Añadió que los talleres tienen un costo voluntario, recurso que se destina a las maestras y maestros que imparten los talleres.