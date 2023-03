Abren la mente al ecoprint

Ciudad Juárez.— A través de la técnica de ecoprint, que se basa en pintar estampado textil con flores, hierbas, hojas y cortezas, Ischel Epifanía expresa el empoderamiento de las mujeres; ella comparte sus conocimientos con 20 féminas que experimentan diferentes realidades, como ser madres solteras, estudiantes o migrantes.

Ischel, de 25 años de edad, tiene un año dentro de la fundación Ni En More, donde aprendió la técnica mencionada, sin embargo, desde los 12 años de edad ya se encontraba inmersa en el arte, por lo que ésta es una nueva oportunidad para expresar sus sentimientos y desarrollar su creatividad.

“El arte me ha interesado desde que estaba en la secundaria, siempre he intentado desarrollar mi creatividad, desde esa edad había querido entrar a clases de costura pero no había tenido oportunidad, aprendí a tejer y a bordar viendo videos de YouTube, y también a hacer ropa muy básica”, mencionó la entrevistada.

Dijo que el aprender las técnicas del teñido y estampado natural le abrió la mente al momento de realizar estos diseños.

Detalló que es en el albergue Casa Eudes, donde a mujeres en situación de movilidad les enseña el proceso de pintar tela con flores, hierbas y otros materiales naturales; las clases las imparte a dos grupos cada lunes y viernes.

Será mañana 25 de marzo a las 3:00 de la tarde, que la joven participará en la exposición de Ni en More “Procesos y Memorias Disidentes”, que se realizará en Casa Martino.

Junto a cinco mujeres presentará las prendas que ha realizado durante tres semanas, en total serán ocho las piezas que dará a conocer a la comunidad, las cuales trabajó junto con su equipo de Ni en More.

“Voy a presentar prendas de ropa que he confeccionado en las clases, las prendas tardan cuatro semanas porque es un proceso de diseño tomar medidas, de hacer pruebas, porque se hacen tres o cuatro pruebas, y luego ya se hace la prenda final”, mencionó.

Señaló que el proceso para realizar las prendas se basa en estampar figuras de ingredientes naturales en las telas, y por medio de la cocción al vapor se comienzan a teñir, un procedimiento que tarda alrededor de una hora.

“El resultado lo vas a ver hasta que abras la tela, es algo sorpresa, pero sí tiene su técnica porque hay que aprender cómo pinta cada ingrediente; es la apropiación de la costura, que no es una moda rápida, y el empoderamiento de que tú misma puedas hacer tu ropa”, compartió.

Fashion show

‘Procesos y Memorias Disidentes’

Cuándo: Sábado 25 de marzo

Dónde: Casa Martino

Hora: 3:00 p.m.