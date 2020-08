Abren hoy módulos del INE

Ciudad Juárez— A partir de hoy los cuatro módulos de atención ciudadana del Instituto Nacional Electoral (INE) estarán abierto para la distribución de credenciales para votar pendientes de entrega, así como todos los servicios a través de sistema de citas.

De esta manera los cuatro módulos ubicados en Juárez abrirán con todos los servicios disponibles, entre los que también se entregarán 10 mil 373 plásticos de identificación.

En todos los casos, se aplicará un protocolo sanitario en el que los ciudadanos sólo podrán ser atendidos a través de citas. Los apartados tienen que solicitarse desde la página electrónica del INE y en Inetel 800-433-2000.

Dentro de los inmuebles habrá espacios de espera manteniendo la sana distancia. Los interesados tendrán que acudir con cubrebocas como requisito para su atención, mientras que empleados de la dependencia tomarán temperatura a la entrada y aplicarán gel antibacterial.

Además, los módulos de atención ciudadana contarán con equipamiento adicional con acrílicos en las estaciones de trabajo.

Los módulos de atención del INE han permanecido cerrados desde el pasado 22 de marzo, en atención a las restricciones de la contingencia sanitaria en el país. La suspensión fue ampliada al menos en dos ocasiones.

La determinación se adoptó para proteger la salud de miles de ciudadanos que diariamente acuden a los módulos a hacer diversos trámites y del personal del Instituto que labora en los mismos, indicó el organismo electoral.

Para realizar cualquiera trámite en los módulos del INE será obligatorio que la persona previamente tramiten su cita en la página del INE o en Inetel (800 433 2000), de lo contrario ninguna persona será atendida al no cumplir con dicho requisito.

Las personas que opten por tramitar su cita en el portal del Instituto, primero deberán seleccionar su entidad federativa, alcaldía o municipio, posteriormente, elegirán el módulo de atención de preferencia y el sistema desplegará el calendarios en donde indicará los espacios disponibles y deberá seleccionar una fecha.

En cuanto con la disponibilidad de fechas se estima una espera de hasta un mes en algunos de los módulos ubicados en esta frontera.

En la página del INE se hace énfasis que no les permitirán el acceso a los individuos que presenten algún síntoma de Covid-19, no porte cubrebocas o no tengan cita.