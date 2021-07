Abren comedor para ‘angelitos satisfechos’

Ciudad Juárez— Ante la necesidad de apoyo que tienen las familias que viven en el suroriente de la ciudad, los encargados del comedor infantil El Buen Pastor abrieron otro comedor en el mismo sector, en donde atienden también a niños y adultos proporcionándoles comida tres días a la semana.

“Abrimos otro lugar que se llama Angelitos Satisfechos, situado en la calle Rutilio Antonio, y el llamado El Buen Pastor se encuentra en la calle Fundación Wesley número 49, los dos en la colonia Ampliación Loma Blanca”, dio a conocer Adriana Venegas, coordinadora de estos espacios.

Dijo que entre los dos comedores atienden a más de 350 personas, quienes acuden a comer los lunes, miércoles y viernes, pero necesitan el apoyo de la comunidad para seguir brindando este apoyo a las familias más necesitadas de esa colonia y otras cercanas.

Venegas explicó que en el comedor Angelitos Satisfechos sólo tienen el área para servir los alimentos, los cuales cocinan en El Buen Pastor, de donde ya los llevan preparados al otro lugar y los sirven también en la comida a la 1:00 de la tarde los lunes, miércoles y viernes.

Benefician a cerca de 350

Comentó que como consecuencia de la crisis económica por la que atraviesan desde mediados del año pasado, además de que tienen menos patrocinadores que les ayuden con víveres, dejaron de darle comida todos los días a las personas necesitadas que viven en la colonia Ampliación Loma Blanca y en otras del suroriente de la ciudad, y desde entonces sólo les dan durante tres días.

“Siempre les dábamos comida de lunes a viernes, procurábamos que los alimentos fueran suficientes porque hay gente que sólo este platillo come durante todo el día, pero ahora les damos sólo tres días porque no tenemos el apoyo de patrocinadores y los que ayudan no pueden darnos mucho”, indicó.

Dijo que después siguió aumentando la cantidad de personas que llegaban al comedor El Buen Pastor, por eso decidieron abrir otro espacio en dónde atender a quienes necesitan de una comida, pues en esa parte de la ciudad vive gente muy humilde.

Ahora son en promedio 350 personas las que acuden a los dos comedores, y en ocasiones llegan más, pero a todos se les atiende, comentó.

Adriana dijo que además de los niños y adultos mayores que llegaban, también acuden madres solteras y mujeres embarazadas, por lo que es necesario el apoyo de la comunidad para poder ayudar a estas personas de escasos recursos económicos.

“Por el aumento de gente, necesitamos la ayuda de la comunidad fronteriza con alimentos, desde carne, pollo, frutas, verduras, latas, frijol, arroz, azúcar, avena, leche y todo lo que la gente quiera traer”, expresó.

Además pueden ayudar con productos de limpieza, papel de baño y con aportaciones económicas para pagar los recibos de los servicios o la compra de otros productos como los desechables, indicó.

Dijo que los interesados pueden llevar los alimentos al comedor El Buen Pastor, situado por la calle Fundación Wesley número 49, o bien llamarle por teléfono al 656-497-0520 para pedir la información que necesiten; de igual forma, quienes lo deseen pueden depositar a la cuenta del comedor 5204-1655-1887-1193 de Banamex, o bien, en BBVA Bancomer 4152-3137-8323-4151.

lcano@redaccion.diario.com.mx