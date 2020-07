Abren camino a personas con discapacidad

Cortesía

Ciudad Juárez— Claudia Cristina acudió ayer a la Tercera Feria para Personas con Discapacidad, para recoger una silla de ruedas para su hijo Irving, de 7 años, que tiene parálisis cerebral.

“Tenía una silla normal, pero se metieron a la casa y me la robaron hace como dos meses”, mencionó Claudia, quien es madre soltera.

Dijo que una silla para persona con parálisis cerebral cuesta como unos 15 mil pesos.

“Es mucho dinero, y yo no tengo, yo soy vendedora de repostería en las segundas y con esto ya no he podido ir a vender”, mencionó.

Así como ella, otras 300 personas recogieron ayer en el evento del DIF aparatos funcionales, como sillas de ruedas, carriolas para niños con parálisis cerebral, andadores, bastones y aparatos auditivos.

El DIF municipal hizo una inversión de 2 millones 700 mil pesos para adquirir dos mil aparatos que se entregarán en las ferias y a domicilio, aseguró la directora de la descentralizada, Perla Reyes.

Las personas que deseen adquirir alguno de estos instrumentos deben acudir a las oficinas del DIF municipal y presentar un certificado que avale la discapacidad, se les hace un estudio socioeconómico y a través del estudio se determina si se entrega el apoyo, afirmó la funcionaria.

“Ante la necesidad urgente de las personas con discapacidad decidimos hacer esta feria siguiendo todo el protocolo sanitario del semáforo naranja para que la gente pudiera venir tranquila, sanitizamos el área y estamos con todos los cuidados debidos para recibir a todas las personas con discapacidad”, mencionó la presidenta del DIF municipal, Alejandra Cabada.

Apoyan a otras asociaciones

La Tercera Feria para Personas con Discapacidad se llevó a cabo ayer en el Parque DIF, de Heroico Colegio Militar y Costa Rica, de las 8:00 de la mañana a las 12:00 del mediodía.

La presidenta de la descentralizada agregó que si las personas no pueden acudir a estos eventos, próximamente se realizará una caravana para entregar los diferentes aparatos funcionales a domicilio.

Además, ayer en la feria hubo apoyo de lentes y de material para construcción, así como bolsa de empleo, atención médica y de diferentes asociaciones civiles, como “Unidos por el Autismo”, mencionó Perla Reyes.

Dijo que las dos anteriores se efectuaron en el gimnasio deportivo adoptado, pero por la contingencia se cambió a un lugar abierto.

Afirmó que a la primera feria acudieron unas 3 mil personas y a la segunda unas 600.

Reyes expuso que el padrón del DIF tiene registradas a 3 mil personas con discapacidad.

“Es muy amplio el número de personas con discapacidad y el padrón que tenemos se está actualizando”, comentó.

