Abre mañana registro para vacuna a menores

Ciudad Juárez— A partir de mañana se abrirá el registro para que menores de los 12 a 17 años de edad con enfermedades crónico degenerativas accedan a vacunarse contra el virus causante de la enfermedad Covid-19. De forma preliminar se estimó que en Chihuahua cerca de 40 mil se inscribirán, de los cuales unos 3 mil 800 son de Ciudad Juárez, informó la Secretaría de Salud.

No obstante, el universo de niños, niñas y adolescentes en el estado es de 395 mil 974, por lo que una amplia fracción quedará excluida al no tener afecciones, tal es el caso de Emiliano, de 14 años, quien junto con su mamá Alma ha buscado que se le aplique el biológico de Pfizer, incluso por medio de un amparo.

El residente de este municipio que tiene -junto con otros tres- la suspensión del plano a su favor ha sido ignorado por el Gobierno federal, que se ha desentendido de la orden judicial. Eso hace sentir apartado al juarense, que espera junto con sus seres queridos la resolución del recurso de defecto de cumplimiento.

“Me siento triste”, dijo en entrevista quien aún no ha alcanzado su adultez y por ende no ha sido considerado en las políticas del Plan Nacional de Vacunación, que por ahora atienden a los de “18 y más”, aunque el biológico norteamericano se aprobó aquí por la Cofepris para su uso desde los 12 años de edad.

Si bien la Federación arguye que todos los antivirales se dirigirán solo a los NNA inmunodeprimidos, debido a que corren más riesgo de complicaciones en ocasión de contraer coronavirus, también se han suscitado muertes en algunos que no poseen indisposiciones añadidas, o lo que es igual: comorbilidades.

El Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), mismo que facilitó el indicador estatal de personas que no han alcanzado su mayoría de edad, afirmó que en el país con base en el corte más actualizado se han suscitado 75 mil 370 contagios y 728 muertes en jóvenes.

Suma Juárez otra defunción; van 12

En la entidad, se agregó la defunción de otro pequeño, pasando de 24 a 25 bajas integradas en dicho total, y tal fallecimiento correspondió a esta urbe fronteriza. Así, de forma local se pasó de 11 a 12 NNA finados, entre los que se encuentran algunos que perdieron la vida sin haber padecido alguna patología añadida.

“Es una necesidad y todos los niños, niñas y adolescentes tenemos los mismos derechos, y ya deberían ponernos la vacuna (a todos, no solo a los que sufren dolencias). Yo no he enfermado, pero sé de un amigo al que se le murió su papá y se puso muy triste. A todos les pido que se cuiden, por favor”, indicó Emiliano.

Fue el pasado viernes 24 de septiembre que el subsecretario, Hugo López-Gatell, manifestó que a partir del 1 de octubre se habilitará el sitio Mi Vacuna: https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php, para poder dar de alta a los menores inmunodeprimidos del país, lo que deja de lado a una elevada sección de NNA.

Lo expuesto ha despertado inconformidad, ya que en otras naciones –como Estados Unidos– la aplicación de inyecciones de la fórmula a los más chicos ha sido generalizada y no limitada a los de bajas defensas, lo cual al ser excluyente atenta, en México, contra el artículo cuarto constitucional, del derecho a la salud.

avargas@redaccion.diario.com.mx