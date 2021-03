Abre Corral la 16 y deja tirada la obra

Omar Morales / El Diario de Juárez / Los trabajos suspendidos a la altura de la Secundaria Federal número 1 Carlos Sánchez / El Diario de Juárez / El tramo abandonado

A pesar de que el Gobierno del Estado abrió desde hace un mes el pavimento de la avenida 16 de Septiembre para obras de la segunda ruta troncal (BRT-2), los trabajos se detuvieron debido a que la constructora declinó el contrato, dio a conocer ayer el administrador de la Ciudad, Víctor Ortega.

Tras reunirse con funcionarios estatales en la mesa interinstitucional de obras, Ortega señaló que es muy probable que no se concluyan los trabajos antes de septiembre, cuando culmina la administración de Javier Corral.

La compañía Constructora y Proveedora Fuentes (Coprofusa) inició las obras sobre la vialidad el 27 de enero pasado, con la promesa de terminarlas “lo más pronto posible” por parte del consultor técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue), Pedro Cital Beltrán.

Sn embargo, éstas están paralizadas desde hace un mes, cuando fueron cerrados dos carriles de avenida De las Américas a la calle Ecuador y sólo se dejó uno para circulación vehicular.

En ese tramo fue retirado el pavimento y se cavaron zanjas, lo que provoca congestionamiento vial, mientas que comerciantes acusan disminución de su clientela.

Fue a finales de febrero cuando Gobierno del Estado anunció que cerraría completamente y de manera temporal la 16 de Septiembre con la intención de avanzar más rápido.

El bloqueo de carriles estaba contemplado a partir del 1 de marzo, sin embargo, ha sido pospuesto debido a que la constructora responsable de la obra señaló que una tubería de agua con más de 50 años de antigüedad se encontraba más arriba de lo indicado, por lo que se corría el riesgo de dañarla al momento de ingresar maquinaria pesada, obligando a suspender los trabajos.

Ayer en la reunión de la mesa interinstitucional la representante del gobernador en la Zona Norte, Alejandra de la Vega, dijo que la constructora declinó el contrato, afirmó Ortega.

“Nos comentó ahorita la ingeniera De la Vega que les diéramos un poco de tiempo para poder esperar cuál va a ser la conclusión de esto, porque aparentemente la empresa decidió declinar el contrato, entonces ya están en un proceso legal, en el cual Obras Públicas del Estado tiene que hacer válidas sus fianzas y todo lo que conlleva una decisión de este tipo por parte del contratista”, declaró.

El funcionario municipal refirió que es muy probable que ahora se cambie el esquema de la obra.

“Seguramente no van a terminar dentro de la administración y pues, obviamente, creo que no les conviene ni a ellos ni a nosotros que se empiecen las obras antes de que terminen las administraciones si no van a poderse concluir”, expuso Ortega.

Afirmó que en la reunión no se mencionó el motivo por el cual Coprofusa se retiró de esta obra, “solamente nos dijo que la empresa decidió no continuar”.

Agregó que el Estado va a revisar en los siguientes días cuál será la afectación del proyecto de la segunda ruta troncal en la avenida 16 de Septiembre.

“A mí me preocupa mucho la parte que ya está abierta la calle en este momento, que va hacia la avenida De las Américas, y que está prácticamente detenida”, externó el administrador de la Ciudad.

Los trabajos corresponden a las obras del tramo 8 del corredor troncal de la BRT-2, el cual se proyectó desde calle Francisco Márquez hasta avenida Lerdo, se informó.

De acuerdo con Cital Beltrán, el proyecto de la BRT-2 sobre dicha vialidad contemplaba carriles compartidos en ambos lados de la avenida, además de estaciones centrales para el ascenso y descenso de las unidades de transporte público.

“Recordemos que próximamente la 16 de Septiembre será habilitada en dos sentidos, por lo que quedarán dos carriles por cada lado. Ahí no se construirá un carril confinado para el BravoBús, sino que éstos serán compartidos entre los automóviles y los camiones”, declaró anteriormente a El Diario.

Según el contrato 144-OP-0039/20-PIDOP-OBRA, los trabajos fueron adjudicados a Constructora y Proveedora Fuentes. Dicho documento contempló un monto para la construcción de 75 millones 811 mil 499.93 pesos con IVA incluido.

Asimismo, en el contrato se especifica que el contratista se obligó a ejecutar los trabajos en un plazo de 240 días naturales, pero al inicio de la obra en enero, llevaba cuatro meses de retraso, pues en la cláusula tercera se establece que las labores debieron comenzar el 8 de septiembre de 2020 para terminarse a más tardar el día 5 de mayo de 2021.

Proceso administrativo

Ante los riesgos de daño a la tubería de agua en el sector y hasta peticiones de la constructora por no intervenir en la zona, Enrique Medrano Mendoza, director de Obras Públicas de Gobierno del Estado, informó que se ha iniciado un proceso administrativo junto con la empresa Coprofusa con la intención de avanzar y agilizar los trabajos en esa zona.

En conferencia de prensa virtual, el funcionario destacó que aún no era posible dar más información respecto al estatus de la obra, así como las fechas para su terminación, debido a que se esperaba conocer un resolutivo al conflicto a partir del próximo viernes.

Las obras desarrolladas en el sector han generado polémica en las últimas semanas, la cual se avivó ayer tras darse a conocer que la empresa responsable había retirado toda maquinaria, equipo y empleados, acrecentando las versiones sobre un posible abandono de los trabajos y hasta cancelación de los contratos.

Al respecto, personal de la compañía negó que existiera una intención para declinar al contrato asignado por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP).

Durante la conferencia de ayer, Medrano Mendoza aseguró que las autoridades continuaban trabajando en el proyecto para buscar la manera de agilizar las labores, sin embargo, destacó que existía una solicitud por parte de la constructora para no seguir adelante con la obra.

“No necesariamente tiene que suceder así como dice la empresa, estamos con la expectativa de poder resolver todo a más tardar el viernes para poder comunicar información más precisa, sin embargo, tenemos claro que vamos a terminar la obra en tiempo y forma”, dijo.

El director de Obras Públicas indicó que todos los contratos entregados por la dependencia tienen bien definidas sus cláusulas y penalizaciones, las cuales se hacen válidas una vez que comienzan a presentarse demoras, aplicando las sanciones correspondientes, sin embargo, no detalló cuántas amonestaciones han aplicado a las constructoras durante el desarrollo de la segunda ruta troncal.

Sobre si pudiera ser una nueva constructora quien termine los trabajos del tramo 8 de la BRT-2 de no llegar a un acuerdo con Coprofusa, el funcionario reiteró que esa era información aún desconocida.

“No es algo que se pueda contestar ahorita, es algo que se está terminado de ver, no sabemos si será la misma empresa o será otra, lo que puedo decir es que estamos siendo cuidadosos de los procedimientos”, afirmó.

La obra pausada corresponde al tramo ocho de la segunda ruta troncal, que abarca desde la calle Francisco Márquez hasta avenida Lerdo, autorizada por un importe con impuestos de 75 millones 811 mil 499 pesos, según el contrato 144-OP-0039/20-PI-DOP-OBRA.

En dicho acuerdo se establece que el contratista recibió 22 millones 743 mil 449 pesos como anticipo para instalar en la zona de construcción sus oficinas, bodegas, almacenes y, en su caso, cubrir los gastos de traslado de maquinaria y equipo.

Según el contrato, los trabajos en dicho tramo de la BRT-2 contemplaban un plazo de ejecución de 240 días, iniciando labores el 8 de septiembre del 2020 para terminar el 5 de mayo del 2021; sin embargo, el archivo periodístico indica que la intervención en la zona empezó a finales de enero del año en curso.