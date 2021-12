Abre Cabada oficina de enlace legislativo

Ciudad Juárez.— El diputado federal Armando Cabada inauguró ayer sus oficinas de enlace legislativo en el Centro Histórico de Juárez, con atención médica gratuita que ofrecerá el exregidor Carlos Ponce Torres.

Tras cortar el listón, Cabada, quien representa a Juárez como diputado plurinominal por Morena, afirmó que la oficina tiene un sentido de eficiencia y humanidad.

“Por eso es que decidimos que no solamente fuera una oficina de gestión política ante los gobiernos municipal y estatal, sino también, centrar aquí en el corazón de la ciudad un consultorio totalmente gratuito”, afirmó.

El punto está ubicado en la calle Ignacio Alatorre 650, entre Ramón Rayón y Hospital.

Al evento de inauguración ayer, acudió como invitado especial el alcalde Cruz Pérez Cuéllar. Cabada estuvo acompañado de su esposa Alejandra Cabada.

También se gestionarán paquetes básicos de medicamentos para quienes acudan, agregó el también dos veces exalcalde de Juárez.

Como secretario de la Comisión del Medio Ambiente en la Cámara de Diputados, el morenista afirmó que se busca modificar el acuerdo de 1906 sobre el manejo del agua del río Bravo, luego de que una compañía paseña vertiera aguas residuales.

“Hay un acuerdo que data desde 1906, en donde el manejo del agua del río Bravo está signado a favor del gobierno estadounidense cuando lo compartimos los dos”, explicó.

Cuando son este tipo de canalizaciones de líquido sin motivos de navegación, se puede compartir esa responsabilidad, abundó.

Dijo que desde dicha comisión se puede gestionar una modificación al tratado.

Indicó que la propuesta todavía no se define, “lo vamos a analizar con los expertos, queremos ser muy serios”, afirmó y agregó que no se trata de estar subiendo y presentando iniciativas “que no van a tener ningún fin y que no van a ser atendidas. En la legislatura pasada se presentaron más de 7 mil iniciativas y se aprobaron menos de 600”, manifestó.