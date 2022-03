‘Abrazan’ feministas lucha por Esmeralda

Ciudad Juárez.— Con un mandil con el rostro de su hija, Esmeralda Castillo Rincón, desparecida en 2009 en Ciudad Juárez, José Luis Castillo ha sido “abrazado” por feministas de diversos lugares, quienes se han unido a su lucha.

Después de que se presentó en la marcha del 8 de marzo en la Ciudad de México, los colectivos feministas han viralizado a través de redes sociales como Facebook y TikTok al hombre, que desde hace casi 13 años se ha dedicado a buscar a su hija.

Esmeralda nació en esta frontera el 28 de enero de 1995, pero 14 años después desapareció cuando salió de su casa, ubicada en la colonia Postal, para ir a la Secundaria Técnica 79.

Luego de 12 años y nueve meses, el único resultado de las autoridades ha sido el hallazgo de 10 centímetros de hueso de su pie izquierdo, encontrado en el desierto del Valle de Juárez, en la zona conocida como Arroyo El Navajo.

Desde entonces, Martha Rincón, José Luis Castillo y sus hijos se han dedicado a exigir el regreso de su hermana y a prevenir la desaparición de otras mujeres en la ciudad, a través de pláticas en escuelas y eventos de prevención como una carrera anual que organizan cada 28 de enero.

“En México también hay contingentes mixtos, lo que pasó es que yo fui a la Ciudad de México por cuestiones de salud y yo no sabía ni cuál era contingente mixto ni cuál era contingente separatista, pero al llegar a la Anti-Monumenta, miré un contingente que se miraba totalmente separatista, porque había puras mujeres, le dije a un policía que me diera permiso de cruzar el cerco, y mi sorpresa fue que cuando me paro y aviento poquita diamantina, todas las muchachas se acercan a mí y me abrazan. Fue algo increíble”, narró.

Mientras él permanecía parado o caminaba contra la marcha, para no unirse al evento separatista, las feministas le entregaron flores, abrazos y lo alentaron con gritos como “¡No estás solo!”.

“Lo único que hice fue agradecerles por estar levantando la voz, respetar la marcha de ellas; pero sí había que agradecerles que estuvieran levantando la voz por Esmeralda y por todas las asesinadas y desaparecidas en todo el país, porque la verdad si no fuera por ese cúmulo de mujeres batallaríamos mucho más para ser escuchados”, destacó el hombre, cuya historia ha sido replicada por miles de personas en redes sociales.

Por su parte, Martha Rincón encabezó en esta frontera la marcha del pasado 8 de marzo, en la que participaron entre 4 mil y 5 mil personas, según datos de la Coordinación de Seguridad Vial.

Con una bandera rosa en la que se leía la palabra “Justicia”, y con consignas de “¡Ni una más, Ni una más!” y “¡Porque vivas se las llevaron, vivas las queremos!”, la madre de Esmeralda recorrió las calles del Centro de Juárez en la que fue la marcha feminista más grande en la historia de la ciudad.