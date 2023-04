Abogan por su inocencia a través de redes

Ciudad Juárez.- La familia de Juan Carlos Meza, el coordinador del grupo Beta del Instituto Nacional de Migración (INM) preso por el incendio en el que murieron 40 personas, creó un grupo en la red social Facebook con el fin de abogar por la inocencia del hoy vinculado a proceso.

En una publicación del pasado sábado, Elisa Burgos, esposa de Meza, señala que a su marido se le culpa mientras se busca salvar a los mandos del INM.

“Juan Carlos Meza Cumplido estaba comprometido de mente y alma con su labor y luego del incendio en el INAMI fue injustamente detenido, todo para salvar a los altos mandos”, escribió Burgos, quien adjuntó una fotografía en la que se ve al funcionario en el desierto junto al muro fronterizo, revisando la pierna de un hombre en condición de movilidad.

“Desde el jueves 13 de abril la angustia y el dolor me invaden como esposa, pues sé que él no se lo merece, él es inocente y le quieren adjudicar culpas que no le corresponden”, agregó.

Meza fue vinculado a proceso con cargos de homicidio, lesiones y ejercicio indebido del servicio público la madrugada del pasado miércoles 19, después de una audiencia que se prolongó por 12 horas y en la que también fue vinculado Eduardo A. M., jefe de Recursos Materiales del INM en el estado.

“Desde la red de albergues basados en la fe ‘somos uno por Juárez’, alrededor de 17 espacios que atienden cerca de 1500 personas en movilidad, líderes religiosos, pastores, presbíteros, sacerdotes, laicos, directores, voluntarios y colaboradores, apoyamos completamente a Juan Carlos Meza Cumplido, quien no sólo ha realizado su trabajo de una manera impactante, si no también ha mostrado su gran compromiso”, dice un comentario escrito en la página del grupo.

Otros familiares colocaron también vínculos a videos sobre la labor de rescate del grupo Beta y a una publicación de 2018 en la que la Casa del Migrante da “gracias grupo Beta por el traslado a nuestros hermanos”.

El grupo se denomina “Juan Carlos Meza es inocente” y hasta ayer por la tarde contaba con más de 500 miembros.