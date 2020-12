Abogado asesinado tenía 2 carreras

Ciudad Juárez— Investigadores de la Fiscalía Zona Norte tratan de encontrar una línea que pudiera ligar el crimen del abogado Hugo Francisco del Villar Salcedo con sus actividades profesionales.

La dependencia informó que fueron declaradas varias personas allegadas a la víctima para conocer el entorno y que se estableció que contaba con dos carreras profesionales.

Del Villar Salcedo fue ultimado a balazos a las 15:30 horas del pasado viernes en el cruce de las calles San Diego y Acapulco de la colonia Industrial, a espaldas del panteón Tepeyac, según se conoció.

No es un área de alta incidencia de homicidios, como la colonia San Antonio, que se encuentra adjunta, de acuerdo con el mapeo de la Fiscalía.

La dependencia informó que los investigadores tuvieron conocimiento de los hechos al ser avisados por personal del hospital General, a donde fue trasladado Hugo Francisco en un vehículo particular por familiares, tratando de salvarle la vida.

Las primeras indagatorias establecieron que al momento de la agresión el abogado viajaba en un auto Toyota Camry modelo 2010 color gris con placas fronterizas, donde se localizó un casquillo percutido calibre .40, según se conoció.

Otros seis casquillos iguales fueron localizados en el sitio de la agresión, de acuerdo con la información.

Ayer trascendió que no se ha encontrado un móvil y que posiblemente el crimen no estaría ligado a la profesión de abogado de la víctima, aunque no se ha descartado, comentó uno de los investigadores de homicidios.

Hugo del Villar no era una persona conocida en los gremios de abogados y no ejercía asuntos penales, según lo que se supo de la investigación. Graduó primero como licenciado en Administración de Empresas de la UACJ en el 2012 y para el 2016 había egresado como abogado por la misma institución, según se reveló de forma extraoficial.