Abarrotan el Centro en busca de alimentos

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez Carlos Sánchez / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— A pesar de la contingencia sanitaria por el Covid-19, y como si nada ocurriera respecto a la salud, cientos de juarenses pasean en distintos lugares de esta frontera, como ocurre en la zona Centro de la ciudad, en donde las calles del sector se ven concurridas de personas de diferentes edades, entre ellas varias familias, pero muchas de ellas sin usar cubrebocas.

Al caminar por la zona peatonal de la 16 de Septiembre, la Juárez, la Rafael Velarde y en calles adyacentes como la Mina, La Paz y otras, se encontraba una gran cantidad de gente que ignora el llamado a quedarse en casa, argumentando que tienen que salir a trabajar y a comprar lo que necesitan para comer.

El Centro de la ciudad lucía este domingo con un movimiento cuantioso de personas, casi igual a como estaba los fines de semana antes de que se pusiera en vigor la cuarentena y se pidió a la población que se quedara en casa.

Y aunque muchos de los negocios están cerrados por la avenida 16 de Septiembre, la Vicente Guerrero, la Mariscal y en los nuevos centros comerciales que se han abierto por la zona, hay establecimientos que sí están abiertos por distintos sectores del Centro; son varios los negocios de calzado, ropa, dulcerías y algunas cafeterías que dan servicio a los clientes, como también circulan por las calles los carros y triciclos de vendedores de frutas y aguas frescas.

“Sabemos que es riesgoso salir de la casa, pero necesitamos hacerlo para comprar el mandado, al menos lo que podamos, porque no todas las tiendas están abiertas”, comenta Carmela, una señora que junto a su marido esperaba en la fila para entrar a una carnicería por la calle Mariscal.

En este negocio había una fila de alrededor de 50 personas que esperaban turno para entrar a hacer las compras, mientras que al interior del establecimiento había cerca de 10 personas.

Algunos de estos visitantes del Centro coincidieron en que hay que tener cuidado porque ya son muchos los casos de coronavirus en la ciudad, pero no es bueno crear un ambiente de pánico, porque esto afecta más a las personas.

Muchos de los visitantes a esta zona de la ciudad estaban disfrutando el fresco en la Plaza de Armas, en donde ayer domingo se concentraba una gran cantidad de personas de distintas edades, pero muchos también sin usar el cubrebocas y aunado a ello, muy cerca unos de otros. Pocos espacios quedaban disponibles para sentarse en este lugar.

La restricción que desde abril se había puesto a los visitantes del Centro se ha acabado; eran cientos los que ayer paseaban por la zona, entre los compradores de comestibles o de otros artículos, hasta los que estaban a la sombra de los árboles en la plaza.

“Yo estoy tranquilo, me he cuidado bien, y el cubrebocas me lo quité un rato porque me cansa, por eso vine un rato a refrescarme aquí”, dice Manuel, una persona mayor que se encontraba en la plaza.

Otros como don José, que disfrutaba del fresco en la plaza, opinan que adoptar medidas de prevención como el tapabocas, es bueno, pero no es necesario mientras andas en la calle.

“Lo importante es que la gente sea limpia y viva en lugares limpios, pues de poco sirve usar cubrebocas si traes las manos sucias y contaminas a otros con microbios al estornudar o escupir”, expresó.

En los lugares donde no se ven muchas personas es en los parques como el Borunda y El Chamizal; en éste se mantienen colocadas las barras de concreto en las calles de entrada, a fin de evitar que ingresen las personas en su vehículo, pero sí hay quienes llegan caminando para ejercitarse en el parque.