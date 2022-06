Abandonaron plan ecológico en Valle del Sol

El interés económico hizo que se abandonara el plan de mantener como “pulmón” o zona de integración ecológica el nororiente de la ciudad, donde se ubican desarrollos habitacionales como los aledaños a la calle Valle del Sol, planteó Elvira Maycotte Pansza, académica de la maestría en Planificación y Desarrollo Urbano de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

En entrevista, la docente explicó que el plan parcial elaborado en 1992 para esa zona, en la margen sur del río Bravo, preveía autorizar lotes con un mínimo de mil metros cuadrados, de los que un 50 por ciento debían quedarse sin construir con el fin de dejar la tierra para jardín y permeable para la recarga del acuífero.

““Se acabó con eso. Ya se veía un poco venir el crecimiento de la ciudad y era precisamente la única zona que tenía en ese entonces el potencial de preservar todo lo que tenía Ciudad Juárez, ese cauce de las acequias, esa concentración de arboledas que había por estar cerca del río, y de eso se trató, de hacer como un blindaje para esa zona”, dijo Maycotte.

‘Modificaciones menores’

En 2003, explicó, cuando se publicó otro plan parcial, se empezaron a permitir cambios incluso de la densidad de vivienda, con lo que proliferaron los fraccionamientos con lotes de hasta 130 metros cuadrados.

“Se empezaron a hacer lo que en instrumentos de administración urbana se llaman ‘modificaciones menores’ a los planes de desarrollo; se les llama ‘modificaciones menores’, aunque se puede cambiar todo, como es aquí el tamaño de los lotes, y se empezaron a autorizar lotes de hasta de 130 metros cuadrados, muy diferentes a lo que se tenía pensado”, dijo.

“Pero en realidad, cualquier plan que se quiera hacer, por bien hecho que esté, están estos mecanismos que mencioné, de ‘cambios menores’, que echan por tierra aun el mejor plan que se puede hacer, y los intereses económicos que se tienen echan a andar ese instrumento y pueden generar esto”, agregó.

El domingo, este medio reportó que, en la zona de la calle Valle del Sol –caracterizada por la construcción de vivienda y los congestionamientos vehiculares– la cantidad de 15 fraccionamientos que había en 2007 pasó a 53 en los últimos 15 años.

Aglomeraciones viales

Entre las problemáticas, indicó el texto, están las aglomeraciones viales en horas “pico”, con esperas de hasta media hora en la circulación y avances de pocos metros, baja presión de agua en los segundos pisos de las viviendas y, hasta hace poco, apagones.

“Ahí viven cerca de 45 mil personas y las condiciones no se previeron desde el inicio; creo que en ese plan de 2003 fue una falla que se tuvo, en el que no se consideró la cascada de cambios que se iban a pedir después, y que iban a derivar en lo que tenemos ahorita, porque se fueron comprando los predios, las empresas van adquiriendo predios y van resolviendo de manera particular, cada una de ellas, sin una visión integral”, dijo.

La también docente del doctorado en Estudios Urbanos de la UACJ expuso que, si bien el tamaño de los lotes con mínimo de mil metros cuadrados estaría sólo al alcance de la población con mayores recursos económicos, el “pulmón” sería en beneficio de toda la ciudad.

“Salimos perdiendo todos, porque era un pulmón, lo iban a disfrutar en una primera instancia quienes ahí vivirían y quizá estaría destinado a un grupo de población a lo mejor de mayores recursos, pero pensemos que esa población estaría subsidiando un pulmón y una recarga acuífera a toda la ciudad”, dijo.

“Ese era el plan original… pero, como sucede frecuentemente, se deja que los desarrolladores resuelvan las condiciones urbanas, y obviamente cada uno resuelve su partecita”, agregó.

Para saber

