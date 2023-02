Abandonaron 'coyotes' a ecuatoriano en el desierto; no ha sido encontrado

Ciudad Juárez.- El ‘coyotero’ le aseguró a Johnny Méndez Murillo que a cambio de 18 mil dólares lo llevarían desde Ecuador hasta Estados Unidos, a través de Ciudad Juárez, pero después de caminar tres días en el desierto entre Texas y Chihuahua, ya no pudo avanzar y fue abandonado.

El sudamericano de 31 años de edad trabajaba como guardia de seguridad, con un sueldo equivalente a 500 dólares mensuales, los cuales no le alcanzaban para ayudar a sus padres, por lo que decidió viajar hasta Estados Unidos, en donde vive su hermana, Dayse Méndez, quien después de nueve meses de búsqueda pidió el apoyo de la organización 1800migrante.

Johnny comenzó su viaje en la comunidad ecuatoriana de Azuay, de donde salió a Cuenca, luego a Quito, y de ahí tomó un vuelo directo hasta Nicaragua, de donde avanzó a México, hasta llegar a Ciudad Juárez, por donde sería el cruce irregular.

Sin embargo, desde aquí fue trasladado hasta el desierto de Chihuahua, por el que caminó durante tres días, hasta que ya no pudo avanzar más y fue dejado por los traficantes de personas.

El 17 de mayo de 2022 a las 7:00 de la mañana Dayse recibió una llamada de su hermano, el cual le pedía ayuda desde el desierto.

“Me dijo que había caminado tres días y que ya no avanzaba, le pedí que prenda el GPS para saber su ubicación y poder localizarlo, conseguimos las coordenadas e inmediatamente llamamos a la policía, ellos nos ayudaron a llamar a migración en la frontera y supuestamente lo fueron a buscar hasta con helicóptero, pero nunca lo encontraron” narró su hermana desde Estados Unidos a la organización sudamericana con sede en Nueva York.

Sus padres ya se trasladaron desde Ecuador hasta Estados Unidos, en donde lo han buscado en cárceles, morgues y hospitales, sin lograr encontrarlo.

“Mi meta es buscar a mi hijo y no me iré hasta encontrarlo, luego ya Dios decidirá qué será de mi vida" dijo su mamá, Carmen Murillo. Johnny ya le había pagado 8 mil dólares al coyote o coyotero, y los 10 mil restantes los pagaría cuando llegara a Estados Unidos. Y de acuerdo con la organización, viajaba por el desierto como parte de un grupo integrado por personas de distintos países, “al parecer un joven mexicano también no pudo avanzar y se volvió para estar junto al ecuatoriano, pero también está desaparecido”, se informó.

“Johnny Méndez cruzó la frontera por Juárez y su última ubicación lo posicionó en una extensa área desértica de Texas cerca de la ciudad de Van Horn. Las condiciones que los migrantes al cruzar la frontera son muy peligrosas, estamos nuevamente informando de un ecuatoriano que se aventuró a cruzar un desierto despiadado en una época de mucho calor, les apoyaremos en la búsqueda que viene realizando su familia” denunció William Murillo, vocero de 1800migrante.

Johnny mide 1.65 metros de estatura, tiene el cabello negro, ojos negros y tiene una cicatriz de aproximadamente 4 centímetros en la pierna izquierda a la altura de la pantorrilla, debido una quemadura por el tubo de escape de la moto cuando sufrió un accidente.

Para cualquier información puede comunicarse de manera confidencial al teléfono (631) 408-1994 en Estados Unidos o al 0995 135 222 en Ecuador.