Abandonan humanos a sus ‘mejores amigos’

Ciudad Juárez.— La vejez, no poder cubrir gastos médicos o una enfermedad, son algunas de las causas por las que perritos o gatos, están siendo abandonados en las veterinarias, algo inusual y un acto de falta de valores, alertaron médicos.

“Hay diferentes experiencias, entre las más comunes hay veces que los traen a baño y se quedan para siempre, otras veces los traen a cirugía y se quedan para siempre, y hay veces que sólo los dejan afuera de la veterinaria”, dijo Víctor García, médico veterinario, a quien le ha tocado lidiar con esos casos.

Uno de esos casos ocurrió en la veterinaria Catalán, que por el abandono de perros implementaron un protocolo para evitar que los dueños se deshagan de sus mascotas; lo primero es que las personas cubran previamente el total de los gastos de tratamiento o servicio de la mascota.

Detalló que el caso más reciente es el de Chispín, un perro abandonado por su dueño en la veterinaria. El perrito acudió a revisión médica y por él se pagó hospedaje medicado, sin embargo, al momento de ponerse en contacto con los dueños, éstos ya no contestaron el teléfono.

García explicó que están en la búsqueda de una familia para el “lomito”, que mientras se le encuentra un hogar está resguardado en la veterinaria, ubicada en Manuel Gómez Morín número 6830.

Otro caso sucedió en la veterinaria Regina, a donde acudió ‘Spike’, un ejemplar en situación de calle que fue por un servicio de baño y vacunación luego de haber sido rescatado, y aunque la persona que lo llevó pagó por el servicio, ya no regresó por Spike.

“En este último caso la persona nos dejó todos los servicios pagados con dirección en orden y ya no regresó; le hablamos por teléfono y no entraba la llamada. Luego fuimos a buscarlo a la dirección que nos dejó y nos comentaron que ahí no vivía…”, explicó el médico veterinario Jesús Burciaga.

Además, exhortó a la comunidad a que sean honestos y, si desean hacerse cargo de una mascota, sean responsables, ya que un perro o un gato generan gastos para su alimentación y cuidado, así como para su salud.

Ofrecen su ayuda

“Que sean honestos si no pueden hacerse cargo de los perritos, y claro que podemos ayudarlos a darlos en adopción si no se pueden hacer cargo de ellos”, expresó el médico veterinario entrevistado.