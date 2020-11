Abandonan el parque lineal Cuatro Siglos

David Cruz / El Diario de Juárez / Actualmente se encuentra sin vegetación, hay tubería vieja que está tirada y no tiene los andadores que antes existían

La reforestación del corredor lineal que se encuentra por el bulevar Juan Pablo II estará terminada entre febrero y marzo del próximo año, ya que la plantación de árboles y otras plantas se hará durante el invierno, luego de que termine de instalarse la tubería para el agua tratada y el sistema de riego por goteo.

Hasta ahora se sigue trabajando en esa tubería, además de que se construyeron varios pozos de absorción en distintas partes de esa zona de la ciudad, con el fin de evitar las inundaciones en tiempo de lluvias, dijo Humberto Uranga Urías, coordinador del Departamento de Cultura del Agua de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS).

Actualmente el corredor lineal se encuentra sin vegetación, salvo algunos árboles que no fueron derribados por las obras del colector y el puente que se construyó a la altura de la calle Arizona, pero no hay más vegetación, y sí tubería vieja que está sobre el suelo y no tiene los andadores que antes existían.

Sobre ello, Néstor Acosta, coordinador de la asociación Juárez Limpio, dijo que el proyecto de rehabilitación que se presentó con los vecinos está muy lento y es algo que inquieta a los residentes del sector, así como a los grupos que trabajan por el medio ambiente y los espacios públicos.

Comentó que debido a la preocupación de los vecinos de la zona y la solicitud de atención ante esta problemática, hicieron un recorrido y encontraron un espacio con muchos árboles secos, además de árboles recién plantados en malas condiciones.

“Es importante que toda obra pública que se realice no afecte al medio ambiente y que se genere con lineamientos estrictos de protección a flora y fauna, y en caso de no poder evitar el daño, implementar un proyecto que contemple medidas para repararlo de manera adecuada”, indicó.

El representante de Juárez Limpio dijo que las condiciones ambientales en la actualidad son críticas, con problemas de contaminación atmosférica, cambio climático y falta de agua, por lo que es el momento de hacer las cosas de la manera correcta y evitar más daños al entorno.

Uranga Urías dijo que sigue trabajando en la rehabilitación, y la prioridad fue restablecer el sistema de agua tratada que se tenía en la zona, que son alrededor de 1,200 metros lineales de tubería.

Dijo que en esa zona, al noreste de la ciudad, lo que se hizo fue reponer todo el colector de aguas residuales, además de que se construyeron pozos de absorción en varias partes, pues casi todas las calles que topan al parque lineal se inundaban.

Explicó que actualmente se está reponiendo la tubería de agua tratada y se están haciendo las conexiones para el riego por goteo, sistema que se está poniendo en los árboles que existen en ese corredor y en los que están poniendo, en una labor de coordinación con Parques y Jardines del Municipio.

También comentó que aprovechando la temporada invernal plantarán los árboles que se necesitan en la zona, repondrán los que quitaron, además de colocar otros de un tamaño adecuado para que no los dañen y queden incluidos en el riego por goteo, por lo que considera que todo estará listo entre febrero y marzo del próximo año.

Dijo que la dependencia tiene la obligación de reponer lo que se dañó al cambiar el colector en esa parte de la ciudad y están haciendo un trabajo coordinado con Parques y Jardines del Municipio, así como con Obras Públicas del Estado para restablecer el lugar y dejarlo como estaba.

Uranga afirmó que la rehabilitación de ese parque lineal quedará 100 por ciento bien, tanto en la instalación del sistema de riego, como en la plantación de árboles y la rehabilitación de las áreas verdes, además de la reposición de los andadores.

Trabajos a realizar

• Plantación de árboles y otras plantas

• Instalar tubería para el agua tratada

• Instalación del sistema de riego por goteo

• Esperan terminar entre febrero y marzo del próximo año