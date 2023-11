Abandonan albergues para cruzar el río

Atraídos por las narraciones de otros migrantes que les han asegurado que ya están en Estados Unidos, durante los últimos días decenas de personas han abandonado los albergues de Ciudad Juárez para cruzar el río Bravo/grande y entregarse a la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso.

“Se nos han salido toda la semana, se nos han salido como 70, 80 personas; hay algunos que sabemos que están detenidos y hay algunos que sí dejaron pasar con cierto procesamiento, pero de la mayoría no sabemos qué pasó porque aún están detenidos”, informó ayer Ivonne López de Lara, trabajadora social de la Casa del Migrante en Juárez.

Aunque los trabajadores del albergue les explican que al ingresar de manera irregular pueden ser devueltos por las autoridades al sur de México a través de otras fronteras o ser deportados hasta su país de origen, decenas han decidido correr la suerte de cruzar el río internacional, guiados por otros migrantes que ya lo han hecho.

Una pareja de venezolanos narró que grupos de personas han abandonado también el Centro Integral para Migrantes (CIM) Leona Vicario para cruzar el río internacional, aunque algunas han tenido que caminar durante horas hasta encontrar en sitio por donde cruzar los alambres de púas colocados en el bordo estadounidense por la Guardia Nacional de Texas.

“Se han salido todos los días, porque unos se salen para entregarse y luego avisan que ya los soltaron en El Paso, y se salen otros a cruzar”, “una pareja con unos niños chiquitos nos dijeron que estuvieron todo el día en el río, sin comer los niños, hasta como a las 8:00 de la noche que lograron cruzar, por eso nosotros mejor decidimos esperar la cita, para no arriesgar a los niños”, relataron mientras comían en el comedor de Catedral.

Jeniré y su hijo de 2 años de edad, llegaron el domingo a bordo del tren de carga, y desde el lunes permanecen en un refugio ubicado en la zona Centro, pero debido a que tendrán que pagar 2 mil 500 pesos mensuales ha comenzado a dudar en cruzar el río que divide a México de Estados Unidos, entre Ciudad Juárez y El Paso.

“La gente se está saliendo del refugio, hoy –el jueves– un grupo ya había cruzado el río y cuando buscaban por dónde cruzar intentaron y les salió la cita (de CBP One, para ingresar a Estados Unidos a través de un puerto oficial)… yo también quisiera que me saliera la cita… no sé qué hacer”, confesó la madre entre lágrimas.

Ayer, decenas de personas arribaron hasta la puerta ubicada en el marcador número 36, en donde los agentes de la Patrulla Fronteriza los comenzaban a procesar para trasladarlos a bordo de camiones.

Otros, arribaron al río después de recién haber arribado a la ciudad, como ocurrió con una familia de ecuatorianos, quienes llegaron corriendo hasta el bordo fronterizo, con el fin de esquivar las unidades del Instituto Nacional de Migración (INM).

“Aventemos por aquí ahora que no está Migración, me meteré yo primero; pero si viene la Migración te tumbas al agua, te tumbas”, le advirtió el padre a la madre. Mientras él cruzaba a su hija, de unos seis años de edad, quien comenzó a llorar ante el temor de meterse al río y ver que el agua le llegaba a la altura del pecho a su papá.

La madre se quedó sentada a la orilla con su bebé de tres meses de nacido, hasta que su esposo regresó por ellos. Él tomó al bebé, mientras ella trataba de evitar que se mojara la ropa que llevaba sobe el hombro y se detenía de él para no caer en el agua sucia, mientras caminaba en el suelo resbaladizo.

En su primer intento por atravesar la barrera de púas sólo la niña logró ingresar, pero un agente de la Guardia Nacional la obligó a volver a atravesar los alambres con navajas para regresar con sus padres, mientras el bebé no dejaba de llorar.

Para el padre fue más difícil ayudar a su hija a regresar entre los alambres, pero después de caminar hacia el poniente aprovecharon un descuido de los estatales para lograr llegar hasta la puerta 36, en donde la esperanza de ser liberados dentro de Estados Unidos y logar una vida mejor creció para ellos.