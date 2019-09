A un mes del regreso a clases siguen sin aulas

Ante el hecho de que ya transcurrió el primer mes del ciclo escolar y seis grupos de la primaria Federico de la Vega no han podido tomar clases porque no cuentan con aulas, la subsecretaria de Educación en la Zona Norte, Judith Soto Moreno, propondrá que puedan asistir a la escuela en la tarde, en los salones de concreto con los que ya cuenta la institución.

Se trata de los grupos “C” de primero a sexto, a los cuales a pesar de que los alumnos están inscritos, no se les ha recibido porque las aulas móviles tipo trailas no están instaladas y no se consideran seguras para los estudiantes.

Explicó que el hecho de que los seis grupos no se hayan podido incorporar a la institución es porque se planeaba que el segundo piso se edificara durante el verano, pero esto no se llevó a cabo, y la construcción fue anunciada por el gobernador del estado Javier Corral apenas a principios de agosto.

“La propuesta que yo voy a hacerle a la supervisora es que esos seis grupos, por lo pronto, en lo que terminamos de instalarles bien las aulas móviles, pudieran tomar clases en el turno vespertino en la misma escuela utilizando los salones que ya están construidos; vamos a apelar a la colaboración de los compañeros maestros que ya están asignados también y que este mes no han estado activos”, mencionó.

Dijo que las reparaciones y adecuaciones de las aulas móviles arrancaron este martes y se calcula que estén listas en tres semanas





Padres preocupados ante la problemática

Padres de familia de la institución mencionaron que se encuentran preocupados ante el hecho de que sus hijos han perdido ya un mes de clases.

Conny Ontiveros, quien tiene inscritos a dos de sus hijos en cuarto y quinto grado en los grupos “C”, manifestó que la situación ha generado ya desesperación en los menores, quienes de manera temporal han tenido que tomar clases en casa.

“Aquí los pongo a estudiar a los niños, como la maestra nos manda las guías, ya sea de español, matemáticas o geografía, pero pues no es igual prácticamente, si así van atrasados”, mencionó.

Ante la falta de los libros de texto, indicó que varias maestras crearon grupos de WhatsApp por donde envían las guías para que los padres las impriman y puedan trabajar en casa.

“Los niños ya quieren ir a la escuela, vemos que traen interés porque me dicen mamá, levántate, vamos con la vecina a ver qué le dijeron”, comentó.

María Madgalena Narciso Martínez, madre de familia de una alumna inscrita en quinto “C”, indicó que a pesar de que acude todos los días a preguntar, en la escuela le informan que no ha llegado el mobiliario para equipar las aulas móviles.

Conny dijo que acudió a inscribir a sus hijos en febrero, pero no encontró cupo, por lo que regresó en junio y los pusieron en una lista de espera, a los seis días le hablaron para decirle que sí los aceptarían, ya que el Gobierno entregaría seis aulas móviles para darles cabida, y que acudiera a pagar la inscripción, por lo que realizó el pago de 500 pesos por los dos y tres bloques de concreto por cada uno de ellos, sin embargo hasta el momento sigue en la espera de que sus hijos puedan tomar clases.