A punto de dar a luz, no tiene dónde atenderse

Ciudad Juárez.— Después de haber salido de la selva de Venezuela, Elizabeth Rosel llegó a esta frontera para intentar sacar su cita a través de la aplicación CBP One para entrevista en Estados Unidos, pero la saturación del sistema se lo ha impedido; a pesar de que está embarazada y a punto de dar a luz, vive con la incertidumbre debido a que, al no estar legalmente en este país, no tiene dónde atenderse, ni siquiera en dónde dormir.

Narró que primero tuvo que viajar de Coahila a Juárez y ahora tendrá que obtener un permiso del Instituto Nacional de Migración (Inami) para viajar a otra frontera mexicana e intentar tramitar la cita.

“Salí en octubre, antes de que cerraran la frontera, ya había salido de la selva, ya estaba en Costa Rica cuando cerraron la frontera, que pidieron lo de la aplicación, ingresé mi perfil pero no me arroja ni hora, me toma la captura de rostro pero no da confirmación en el correo electrónico, ya tengo un mes intentando así, yo me me encontraba en el estado de Coahuila, en Torreón, ayer vine en el tren porque me arrojó un error por el tema de la distancia, según la aplicación pueden solicitar la cita desde donde tú te encuentres pero es algo muy presunto porque no te la arroja, no te da cita, no te deja ingresar al sistema”, mencionó la mujer de 30 años de edad.

Dijo que desde entonces ha esperado la confirmación de su cita pero no ha obtenido respuesta, además de que su trasaldo de un lugar a otro es complicado porque tiene ocho meses de embarazo.

“Yo en México no tengo dónde estar, estoy literalmente en calidad de calle, he tenido problemas con mi embarazo, he tenido pérdida de líquido, mi embarazo es de alto riesgo y obviamente no tengo un seguro médico porque no estoy de manera legal, México sólo me da un permiso de estadía aquí en Juárez, ya fui a la Comar y me dicen que tengo que tener una oferta de trabajo para tener un permiso de 60 días para estar en Juárez antes de que me puedan deportar”, mencionó.

Dijo que no sabe cómo podrá costear sus gastos médicos para pagar una cesárea en caso de que así lo requiera, por lo que su desesperación por la saturación de la aplicación, la cual no le permite hacer su cita, es aún mayor.