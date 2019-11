A proceso tres extranjeros por posesión de mariguana

Tres extranjeros, dos brasileños y un chino, fueron vinculados a proceso penal ayer por el delito de contra la salud en la modalidad de posesión simple de mariguana por la presunta posesión de 4.092.96 kilogramos de la hierba y se les negó la libertad porque el Tribunal de Control consideró que no tienen arraigo en Ciudad Juárez.

Para acreditar que los sospechosos, Quan M., Maxsuel Alves D.O., y César P.C., tiene arraigo en Ciudad Juárez, el abogado defensor presentó al Tribunal recibos de servicios de una persona que dijo ser amiga de los detenidos aunque no los conoce en persona sólo a través del Internet.

El juez Dirceu Ismael Solís Mendoza, consideró que la dirección proporcionada no acredita que los extranjeros vivan en esa ubicación y dejó vigente la medida cautelar de prisión preventiva.

Las tres personas fueron detenidas el pasado 13 de noviembre por agentes de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) División Fuerzas Estatales.

Al efectuar un recorrido en las calles Canutillo y bulevar Bernardo Norzagaray de la colonia Franja Sara Lugo los elementos al parecer se percataron de tres hombres quienes al verlos salieron corriendo para ocultarse atrás de un auto Chevrolet.

Esa actitud llamó la atención de los estatales y aunque apenas estaba amaneciendo ellos observaron que dos de los hombres portaban mochilas y otro llevaba una bolsa de plástico. Por lo que se acercaron a los civiles para someterlos a una revisión física y fue cuando se les localizó la droga.

Al ser cuestionados por los agentes, presuntamente uno de los sospechosos dijo “no somos de aquí, no hablamos mucho español. Corrimos porque nos asustamos; nos dieron droga a guardar”.

El abogado defensor evidenció que sus representados no hablan español y consideró que durante el arresto se violaron los derechos de los extranjeros por la barrera de los idiomas y también se incumplió con el debido proceso pues al estar frente al Ministerio Público (MP) inicialmente no les fueron leídos sus derechos y no se les nombró un abogado defensor, por el mismo motivo.

En la audiencia de ayer Quan M., quien domina el mandarín e inglés, estuvo asistido por un abogado particular que domina este último idioma y los brasileños por una agente del Ministerio Público (MP) que vivió en Brasil y habla portugués.





[email protected]