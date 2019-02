A oscuras, vecinos de la Galeana

Ciudad Juárez.- Desde hace 15 días, vecinos de la colonia Galeana se quedaron sin energía eléctrica.

De acuerdo con vecinos del lugar, la luz se va desde las 10 de la mañana y regresa hasta las 8 de la noche, de manera inrrumpida.

Son alrededor de 14 cuadras las que han permanecido sin luz, desde el cruce de las la calles Ayutla y Teloloapan, hasta la avenida Carlos Amaya sé suscitó el problema.

Los afectados han reportado en cuatro ocasiones el problema a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Lourdes Mendoza, quien vive en la calle Huitzuco ha tenido que usar velas por las noches ante la falta de energía eléctrica.

"No es justo que vengan y no resuelvan, se nos van a descomponer los aparatos; ya ni mandado compro para que no se me eche a perder", lamentó Mendoza.

En la calle Ayutla, ya se encuentra una cuadrilla de la CFE.