A la baja muertes por suicidios

Ciudad Juárez— A pesar de que sólo han transcurrido cinco meses de este año, las muertes a causa de suicidio en esta ciudad fronteriza han ido a la baja en comparación con el 2021, cuando se registraron 129 fallecimientos, y con los 119 decesos del 2020, de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado.

En lo que va de este año enero, con 12 muertes, ha sido el mes con más fallecimientos a causa de personas que han decidido terminar con su vida, siendo entre los 18 y los 26 años el rango de edad que más casos registró, con seis decesos.

Datos de la Fiscalía también arrojan que en total se han registrado 36 muertes por suicidio en este año: en enero fueron 12, nueve en febrero, cinco en el mes de marzo, seis decesos por esta causa en abril y en lo que va de mayo cuatro personas han decidido terminar con su vida.

Óscar Alcázar, gestor de proyectos de la Red de Organizaciones Dedicadas a la Prevención y Atención de Trastornos Mentales, Neurológicos y por Abuso de Sustancias (Rotmenas), mencionó que existen señales que son comunes para detectar cuando una persona está pensando en el suicidio.

“Una señal muy común cuando una persona está pensando en el suicidio, la primera es que lo dice de manera encubierta, como ‘ojalá no estuviera aquí’, ‘ojalá que un camión me atropellara’ u ‘ojalá que algo me pasara’, a lo mejor no directamente dice ‘me voy a suicidar’ pero da estas señales”, explicó.

“Comienzan a cerrar ciclos, se comienzan a despedir de la gente y arreglar ciertos asuntos, también hay cambios en estado de ánimo y en los hábitos que tiene, son señales relacionadas con el suicidio, pero la más común es un intento previo, y de las señales más importantes, porque es el indicador que puede pronosticar un intento futuro”, planteó.