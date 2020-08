A causa del Covid Celebran a San Lorenzo de manera diferente

Ciudad Juárez— Con veladoras, túnicas, flores, reliquias de comida o simplemente para orar, devotos de San Lorenzo llegaron ayer hasta las puertas del santuario para celebrar al santo de los juarenses.

Sin la tradicional feria que se lleva a cabo cada año durante la semana del 10 de agosto, debido a la contingencia de salud por el nuevo coronavirus (Covid-19), este año las puertas del santuario permanecieron cerradas y el obispo José Guadalupe Torres Campos celebró de manera virtual a San Lorenzo, diácono y mártir, por lo que felicitó también a los diáconos de Juárez.

Desde la semana pasada el sacerdote Alfredo Abdo Rohana, encargado del santuario, les pidió a los fieles que celebraran desde su casa, sin embargo, un sinnúmero de devotos acudió para cumplir sus mandas con el santo.

Protegido con un cubrebocas, Emmanuel llegó ayer con su mamá y su hermana hasta las reglas del templo al que acude cada año el día de su cumpleaños, para agradecerle por su vida.

De acuerdo con su mamá, Claudia Guzmán, Emmanuel nació el 10 de agosto de 2011 con problemas en los pulmones, por lo que ella le pidió a San Lorenzo por su salud, a cambio de llevarlo cada año a visitarlo el día de su cumpleaños.

Desde entonces Emmanuel ha acudido cada año vestido con una túnica a venerar a San Lorenzo junto a su madre, quien ayer colocó la vestidura en las puertas del templo.

“Fue un parto difícil y sus pulmoncitos no estaban bien formados. Mi mamá era la más devota de San Lorenzo y pues yo también”, narró la habitante del fraccionamiento San Francisco, ubicado enl sur de la ciudad.

Paloma también llegó ayer por segundo año hasta el parque de San Lorenzo para repartir asado, arroz y espagueti a los fieles, como parte de una manda que le prometió al santo cuando su hijo de meses de nacido se le quemó.

“Un año muy triste, pero la fe es la buena, esperemos que pronto pase esto y que cure a todos los niños”, pidió la mamá de Paloma, quien la acompañó a repartir la comida mientras su hijo caminaba desde la colonia Olivia Espinoza hasta el santuario como lo hace desde hace 10 años cada 10 de agosto.

Carmen Castro llegó de la colonia Constitución y repartió 100 burritos por tercer año consecutivo, para agradecerle al santo por la recuperación de su hijo.

“Yo le prometí traer una reliquia cada año mientras Dios me diera vida, yo dije ‘nada más cuando no pueda no me vayas a quemar’, porque dicen que quema cuando no se cumplen las mandas. Mi hijo ya no podía ni respirar, tenía monóxido de carbono en el cuerpo”, dijo la mujer de 64 años, quien al acudir a pedirle al santo vio que había gente repartiendo comida y decidió hacerlo ella también.

Según reportes históricos, San Lorenzo nació en la Hispania (península Iberia). En el año 257 fue nombrado diácono, archivista y tesorero de los bienes de la Iglesia.

Un año después, en 258, el emperador Valeriano I comenzó una persecución de los cristianos. El papa Sixto II fue crucificado el 6 de agosto de ese mismo año y se dice que cuando San Lorenzo vio crucificado al papa Sixto le dijo: “¿Dónde vas, querido padre, sin tu hijo?”, a lo que aquél respondió: “En tres días tú me seguirás”.