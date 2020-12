A Bailar se ha dicho con TotalGas®️

Cortesía

Ciudad Juárez.- La Agujita hace un regreso triunfal y no viene sola, llega con increíbles premios para sus seguidores.

¿Quién no recuerda a ese personaje color naranja con una sonrisa enorme y una mirada “pizpireta”? Pues está de vuelta y su misión es continuar con la promesa de marca, brindar litros exactos siempre.

Para celebrar su regreso trae consigo una dinámica a través de facebook, conoce las bases y no te quedes sin participar:

Realiza una carga mínima de $100 pesos y solicita tu ticket

1. Ingresa al sitio web para descargar la canción ‘‘Aquí sí sube mi agujita’’ https://www.totalgas.com/

2. Graba un video con una duración mínima de 20 segundos y máxima de 30 segundos haciendo tus mejores pasos de baile al ritmo de la Canción de la Agujita. No hay límite de edad, así que toda la familia puede participar.

3.Dale “Like” a la pagina para que puedas participar y compartir tu video.

4.Sube tu video debajo de la publicación participante.

5. Al momento de postear tu video no olvides escribir tu número de ticket y acompañarlo por los hashtags #Abailarcontotalgas #queterindamaslavida (si no incluyes los hashtags no será válida tu participación).

6. Puedes participar del 1ro. de diciembre de 2020 hasta el 4 de enero de 2021. Los ganadores serán seleccionados por un jurado interno donde se calificará creatividad, actitud y originalidad y se darán a conocer el miércoles 6 de enero de 2021.

7. Participan tickets de todas las estaciones en todas las plazas

*Aplica restricciones.

La Agujita está tan feliz con su regreso, que tendrá muchos premios increíbles:

1er. lugar: Playstation 5, una pantalla, una bicicleta de montaña y muchas sorpresas más

2do. lugar: una laptop, una bicicleta de montaña y muchas sorpresas más

3er. Lugar: Se elegirán 50 ganadores más! con diferentes premios.

Recuerda que cada ticket es una nueva oportunidad para participar!

TotalGas®️, Que te rinda más la vida.